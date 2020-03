Dans une récente interview avec Kerrang! magazine, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory on lui a demandé à quoi il attribue l’attrait de masse de son groupe. Il a répondu: “Nous savons que nous sommes un groupe très polarisant. Nos fans sont hardcore. Ils nous aiment, et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas nous supporter. Mais même les ennemis ne nous comparent pas aux autres groupes. . Nous sommes autonomes. Au-delà, Ivanc’est[[de mauvaise humeur, voix]les paroles sont toujours personnellement, politiquement ou socialement pertinentes. Nous ne chantons pas sur l’histoire ou les guerriers vikings. Le nôtre est un commentaire social, sur l’espoir et la tragédie, et les choses que nous traversons tous dans la vie. “

Bathory a également reconnu que POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS peut aussi être assez provocateur.

“Nous aimons appuyer sur les boutons”, a-t-il admis. “Quand tout le monde était dans la rue avec des pancartes disant” La guerre n’est pas la réponse! “, Nous avons libéré [2009 album] «La guerre est la réponse». Quand Occupez Wall Street qui se passait et le socialisme se développait en Amérique, nous avons fait ressortir [2011 album] «American Capitalist». C’est tout intentionnel. “

Pendant le même chat, Zoltan abordé la perception que POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS est un métal archétypiquement “américain”. Il a dit: “Je ne suis jamais sûr de ce qu’est la” musique typiquement américaine “. Est-ce à propos de ce que nous jouons? Comment nous regardons? Ce que nous disons? Peut-être est-ce parce que nous avons explosé en Amérique en premier et que nous nous sommes concentrés principalement sur les tournées au début Musicalement, si vous regardez la plupart des groupes de metal européens, il y a une influence classique en arrière-plan – il s’agit des harmonies et des mélodies et de la façon dont elles interagissent. La musique américaine est beaucoup plus enracinée dans le folk, le rythme et le blues. le groove, l’ambiance et le feeling. J’ai l’impression que notre groupe est plus international. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSdernier album de, “F8”, a été rendu public le 28 février. “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans lequel de mauvaise humeur est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, alors qu’il était co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. La chanteuse célèbre deux ans de sobriété ce mois-ci.

Spencer a annoncé son départ de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS en décembre 2018 après avoir subi deux chirurgies du dos et une visite guidée. Son remplaçant est Charlie “Le moteur” Engen, qui fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur “F8”.

