Le guitariste de Guns N ‘Roses, Gilby Clarke, claque le Temple de la renommée du rock and roll: “ Je ne pense pas qu’il y ait une réelle validité’ ‘

Gilby Clarke dit qu’il ne se soucie pas vraiment du fait qu’il n’a pas été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll avec GUNS N ‘ROSES.

Clarke remplacé guitariste fondateur Izzy Stradlin dans le PISTOLETS composition en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans.

Clarke joué avec PISTOLETS membres Sabrer, Steven Adler, Matt Sorum et Duff McKagan chez le groupe Temple de la renommée du rock and roll induction en avril 2012, bien que lui-même n’ait pas été intronisé dans le groupe. McKagan, Sabrer, Adler, Sorum et Clarke effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy a l’événement.

Interrogé dans une nouvelle interview avec le podcast “Appetite For Distortion” si quelqu’un devrait se soucier des musiciens qui seront intronisés au Rock Hall, Gilby a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je vais vous dire exactement ce que je ressens. Non, vous ne devriez pas vous en soucier. Vous devriez vous en soucier comme vous vous souciez d’aller chez Denny’s. Sérieusement, il n’y a aucune validité. Et je ‘ Je ne dis pas simplement cela, parce que … Vous pouvez honnêtement dire – est-ce que je me suis brûlé? Oui, je me suis brûlé. Mais cela n’avait pas d’importance pour moi à ce moment-là.

“Quand il est tombé, l’ensemble GN’R [[Rock Hall induction], Je ne savais même pas à ce sujet jusqu’à ce que ce soit fait, ” Clarke révélé. “Mat avait des informations privilégiées, alors il est en quelque sorte entré là et s’est inclus, ce qui, évidemment, comprenait Étourdi [[Roseau, claviers]aussi. Au moment où cela m’est arrivé, c’était un fait accompli. Et je m’en fichais vraiment.

“Sabrer et j’ai eu une conversation à ce sujet. J’ai dit: “Regardez, quand vous pensez à GUNS N ‘ROSES, vous pensez aux cinq gars, “et moi aussi.” Voilà ce que ça devrait être. Mais si tu vas introniser Étourdi et Mat, maintenant je me sens exclu. Je veux dire oui, Mat et Étourdi fait le “[Use Your] Illusion’ records, et je ne prendrais jamais le crédit là où le crédit n’était pas dû. Mais qui se soucie de qui entre? Ce n’est pas comme si quelqu’un recevait un dollar ou quoi que ce soit.

“Mon honnête point de vue est que si vous intronisez GUNS N ‘ROSES comme GUNS N ‘ROSES, mettre tous les gars qui étaient dans le groupe à ce moment-là – Bumblefoot et Richard [[Fortus]; tout le monde “, at-il ajouté.” Qui s’en soucie? Ce n’est pas comme si nous obtenions de l’argent pour cela. Mais si tu vas avoir une cérémonie, oui, peut-être Sabrer, Duff et quelques gars parlent. Mais qui s’en soucie?

“Le fait est qu’ils ont à peu près prouvé qu’ils se trompaient à chaque fois. Je me sentais mal au début quand j’ai découvert Mat et Étourdi a été intronisé et je ne l’ai pas fait. Je me disais: “Oh, mec, ça craint d’être laissé de côté.” Mais j’ai entendu[[ROUGE CHAUD] PIMENTS CHILI ont été intronisés, mais ils n’ont pas intronisé Dave Navarro. Dave Navarro joué sur quelques millions de disques vendus. Et puis ils ont intronisé le MORTE GRAVE et intronisé, comme, une centaine de personnes. Et quand ces choses arrivent, cela met les choses en perspective. Et je m’en fous vraiment. Ce n’est pas comme si j’obtenais quelque chose Temple de la renommée du rock and roll. Ce n’est pas comme si soudainement une centaine de personnes venaient au spectacle. C’est littéralement une phrase que quelqu’un dira quand je vais faire une émission de télévision: ‘Gilby Clarke, Rock and Roll Hall… «Je ne pense pas qu’il y ait une réelle validité. Je pense que certaines personnes le tiennent en haute estime, mais c’est littéralement un groupe restreint de personnes qui prennent ces décisions. Et je ne sais pas à quel point ils sont qualifiés. Je ne sais pas si l’un d’eux a déjà été dans une camionnette, si l’un d’eux a déjà été payé pour jouer une note de musique.

“Donc, comme je l’ai dit, ce n’est pas un gros problème pour moi, et cela ne devrait pas être pour tout le monde.”

Après être sorti GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué comme producteur et artiste solo, tout en jouant dans ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Gilby sortira son premier album solo en 15 ans, “La vérité évangélique”, plus tard cette année via Golden Robot Records.

Crédit photo: Neil Zlozower