Le guitariste de Guns N ‘Roses, Gilby Clarke, dans son prochain album solo “ The Gospel Truth’ ‘: “ Je n’essaie pas de réinventer la roue’ ‘

Ancien GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke a récemment sorti un single, “Rock N Roll devient plus fort”, via Golden Robot Records. Un vrai Stormer d’une piste en pur Gilby la mode, c’est du rock and roll trempé dans les influences qui traversent Gilbyles veines.

Gilby a déclaré à propos de la piste: “La chanson est d’avoir un esprit rebelle. Le rock and roll signifie beaucoup de choses: se rebeller, la liberté et être qui vous êtes selon vos propres termes – ne pas suivre ce qui est maintenant en vogue. Par conséquent, ‘Rock N Roll devient plus fort’ signifie “je suis ce que je suis, je ne changerai pas cela, et je défends des choses qui sont importantes pour moi, même si ce n’est pas populaire.” “

“Rock N Roll devient plus fort” est tiré de Clarkepremier album solo en 15 ans, “La vérité évangélique”, qui sortira plus tard cette année via Golden Robot Records. Le disque a été produit et écrit par Gilby dans son studio d’enregistrement de Los Angeles, Enregistrement Redrum, où il a également dirigé des disques pour des artistes tels que Pistolets L.A., LE BRONX, BEAT ANGELS, BULLETS ET OCTANE et beaucoup plus. L’album a été mixé par Prix ​​Grammy gagnant Chris Lord-Alge et maîtrisé par Maor Appelbaum. Joindre Gilby sur le LP sont Marddy Stardust à la basse, Kenny Aronoff (JOHN MELLENCAMP, JOHN FOGERTY, PIED DE POULET) sur des tambours, avec Matt Starr (ACE FREHLEY, MONSIEUR. GROS) et Chad Stewart (PUSSYCAT PLUS RAPIDE, Pistolets L.A.) sur les choeurs.

Lorsqu’on lui a demandé en quoi sa nouvelle musique pouvait être différente de son matériel précédent, Gilby a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit très différent du tout. Je n’essaie pas de réinventer la roue. J’ai trouvé la musique que j’aime en tant qu’artiste et musicien. Il est important de m’améliorer et d’essayer de nouvelles mais j’aime le rock and roll, et les guitares bruyantes sont bonnes pour l’âme. “

Clarke a également discuté de son processus d’écriture, en disant: “Je commence toujours par un bon riff de guitare, puis j’ajoute le battement de tambour du diable. C’est bien quand on peut y mettre des paroles intéressantes aussi. J’essaie toujours de trouver une nouvelle façon de dire quelque chose de simple . Je n’aime pas compliquer mes paroles, mais je ne les reproduis jamais non plus. “

À l’an dernier NAMM montrer à Anaheim, Californie, Clarke a déclaré à propos du long retard dans la réalisation de son nouvel album solo: “Pour moi, je ne peux pas faire un album à moins que je me sente bien avec les chansons. Je veux faire un album que je veux écouter. Donc, ces chansons que je suis vraiment excité. Ce sont de nouvelles chansons. C’est vraiment du rock classique. Il n’y a vraiment rien de nouveau là-dessus – c’est juste une nouvelle version de ce que j’aime faire, qui est des guitares bruyantes, mec. Donc, j’y suis allé. Je les gars utilisés comme Kenny Aronoff sur des tambours, Steve Perkins – de très bons joueurs. J’ai joué toutes les guitares et j’ai chanté dessus. Mais je pense que c’est bon – je pense que c’est vraiment une bonne nouvelle approche du rock classique. “

Clarke remplacé guitariste fondateur Izzy Stradlin dans le PISTOLETS composition en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après être sorti GUNS N ‘ROSES, Clarke a continué comme producteur et artiste solo, tout en jouant dans SLASH’S SNAKEPIT, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et autres actes.

Clarke a sorti ses débuts en solo, “Pawnshop Guitars”, en 1994.

Crédit photo: Neil Zlozower



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).