Le guitariste de Kiss Tommy Thayer honoré en tant que colonel du Kentucky

Le 7 février, Tommy Thayer, guitariste principal du légendaire groupe de rock BAISER, a reçu sa commission du colonel du Kentucky. La Commission a été accordée par l’ancien gouverneur du Kentucky Matthew G. Bevin. La présentation a été faite dans les coulisses avant le BAISER spectacle à Charlottesville, Virginie le BAISERc’est “Fin de la route” tour du monde.

Une commission des colonels du Kentucky est la plus haute distinction du Commonwealth du Kentucky.

Tommy a été nominé à la commission en reconnaissance de son soutien à nos militaires, de son soutien et de son service dans l’enseignement supérieur, et de ses efforts philanthropiques en faveur des soins médicaux pour les enfants.

Thayer tweeté: “Merci au gouverneur du Kentucky Bevin, Gouverneur Beshear et Patrick Murphrey, quel honneur!!”

Les Kentucky Colonels est une organisation indépendante à but non lucratif dont le but est d’aider et de promouvoir le Commonwealth et ses citoyens. L’adhésion est ouverte à toute personne ayant été nommée colonel du Kentucky.

Thayer rejoint BAISER en février 2003, entrant dans la peau du guitariste d’origine du groupe, Ace Frehley.

BAISERLa gamme actuelle de se compose de membres originaux Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que des ajouts ultérieurs de groupes, Thayer et batteur Eric Singer (allumé et éteint depuis 1991).



Aujourd’hui, j’ai été nommé colonel du Kentucky par le grand État de #Kentucky. Merci au gouverneur du Kentucky Bevin, au gouverneur Beshear et à Patrick Murphrey, quel honneur !! pic.twitter.com/7H6VXqsKJX

– Tommy Thayer (@tommy_thayer) 8 février 2020



