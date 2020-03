Le guitariste de Korn, Munky, déclare que la pandémie de coronavirus est “ Mère Nature venant se rassembler sur la dette karmique ”

KORN guitariste James “Munky” Shaffer a suggéré que la pandémie de coronavirus pourrait être considérée comme un exemple de la réponse proactive de Mère Nature à la tendance de l’humanité à surexploiter les conditions naturelles.

Hier soir (mercredi 18 mars), Shaffer a pris son Twitter pour partager un poème viral édifiant par un chroniqueur syndiqué du Minnesota Laura Kelly Fanucci, et il a inclus le message suivant: “Mère Nature vient récupérer la dette karmique. J’espère que nous apprenons tous quelque chose sur nous-mêmes, la culture, nos interconnexions sur cette planète”

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a officiellement déclaré la propagation du nouveau coronavirus, qui a commencé en Chine fin décembre, une pandémie le 11 mars. Plus de 220 000 cas ont été signalés dans le monde et plus de 9 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme .

Selon CNN, jusqu’à 20% des personnes hospitalisées pour un coronavirus aux États-Unis sont de jeunes adultes âgés de 20 à 44 ans, un niveau significativement plus élevé que les taux d’hospitalisation pour la grippe, tandis que 18% avaient entre 45 et 54 ans, selon un rapport publié Mercredi par le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes spectacles. Le pourcentage le plus élevé de patients hospitalisés était de 26% entre 65 et 84 ans.



Mère Nature vient récupérer la dette karmique. Espérons que nous apprenons tous quelque chose sur nous-mêmes, la culture, nos interconnexions sur cette planète? pic.twitter.com/1NSmXkVTV6

– James’Munky’Shaffer (@JC_SHAFFER) 19 mars 2020



