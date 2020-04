Le guitariste de Lamb Of God, Mark Morton, discute de la nouvelle illustration d’un album (vidéo)

Une vidéo d’une minute dans laquelle AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton discute de l’illustration du prochain album éponyme du groupe peut être vu ci-dessous.

“Agneau de Dieu” sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

En ce qui concerne AGNEAU DE DIEUdécision de faire du nouvel album un effort éponyme, chanteur Randy Blythe a déclaré: “Mettre uniquement notre nom dessus est une déclaration. AGNEAU DE DIEU. Ici et maintenant.”

“Agneau de Dieu” liste des pistes:

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale



06. Homme de résurrection



07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)



08. Itinéraires (feat. Chuck Billy)



09. Les yeux injectés de sang



dix. Sur le crochet

AGNEAU DE DIEUa annoncé la tournée européenne du printemps 2020 avec KREATOR et VOYAGE ÉLECTRIQUE a été reportée à la suite de la pandémie de coronavirus. AGNEAU DE DIEU espère toujours lancer une tournée nord-américaine avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU le 12 juin à Bristow, en Virginie, en attendant le confinement de la maladie. Les dates sont prévues jusqu’au 13 novembre à Reno, Nevada.



