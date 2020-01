Le guitariste de Lamb Of God, Mark Morton, publie un clip pour “Tout ce que j’avais à perdre” de “Ether” Solo Ep

AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a dévoilé la première vidéo de son nouvel EP solo, “Éther”, sortie aujourd’hui via Rise Records.

Regardez le clip du premier single de l’EP, “Tout ce que j’avais à perdre”, avec Mark Morales (SONS OF TEXAS), qui est également membre de Mortonle groupe live, ci-dessous.

Comme avec Mortonfait ses débuts en solo, “Anesthésique”, sorti l’an dernier, le guitariste a fait appel aux talents de divers musiciens et chanteurs pour donner vie à ses chansons. “Éther” présente des apparences de Lzzy Hale (HALESTORM), Howard Jones (KILLSWITCH ENGAGE, ALLUMEZ LA TORCHE), John Carbone (MOON TOOTH) et Morales. L’EP est composé de trois chansons originales et de deux reprises qui mettent à nouveau en valeur Mortonla diversité en tant que musicien.

Dit Morton: “Encore une fois, j’ai eu le grand plaisir de travailler avec des artistes et des amis incroyablement talentueux pour assembler cette collection de morceaux, qui comportent tous une forte composante de guitare acoustique. Inspiré par les ensembles acoustiques, j’ai eu l’occasion de jouer en dernier printemps et été à l’appui de ‘Anesthésique’, J’ai commencé à écrire de nouvelles chansons pour refléter cette ambiance plus douce. Je suis ravi des résultats et j’ai hâte que tout le monde entende ce que nous avons préparé. Je ferai mes débuts sur ces morceaux lors de ma prochaine tournée acoustique au Royaume-Uni, afin que vous puissiez les écouter en direct avant leur sortie ailleurs.

“Je continue à être honoré d’avoir la chance de travailler avec autant de personnes incroyablement talentueuses et je reste très reconnaissant envers les fans qui m’ont accompagné et ont soutenu ces projets. Merci beaucoup à tous!”

“Éther” liste des pistes:

01. Tout ce que j’avais à perdre (avec Mark Morales)



02. Le combat (avec John Carbone)



03. Elle parle aux anges (avec Lzzy Hale)



04. Love My Enemy (avec Howard Jones)



05. Noir (avec Mark Morales)

“Éther” a été produit et mixé par Josh Wilbur (AGNEAU DE DIEU, GOJIRA, TRIVIUM).

Après sa première performance acoustique au Royaume-Uni au Télécharger festival l’année dernière, Morton reviendra pour une poignée de spectacles acoustiques spéciaux et intimes en janvier.

Morton commente: “Nous avons passé un moment formidable avec l’ensemble acoustique de Télécharger et je suis vraiment impatient de développer cette expérience avec ces prochains spectacles. Me rejoindre à nouveau sera Mark Morales au chant, et guitariste extraordinaire Joe Harvatt. J’ai hâte de rendre chaque spectacle spécial pour vous tous avec une soirée d’histoires, des versions acoustiques de nombreuses chansons de ‘Anesthésique’et quelques reprises de certaines de nos chansons préférées. Nous lancerons également de nouveaux documents originaux! J’ai hâte de tous vous voir.”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).