Le guitariste de Metallica, Kirk Hammett, parle de son ‘It’s Alive!’ Exposition d’art d’horreur et de science-fiction (vidéo)

“It’s Alive! Horreur classique et art de science-fiction de la collection Kirk Hammett” sera exposée au Columbia Museum of Art de Columbia, en Caroline du Sud jusqu’au 17 mai.

Kirk Hammett, mieux connu comme le guitariste principal de METALLICA, est également un grand collectionneur d’affiches de films d’horreur et de science-fiction classiques. “C’est vivant!” présente plus de 100 pièces, y compris des affiches, des jouets, des guitares, des masques et des sculptures, dont beaucoup remontent à l’époque de Boris Karloff et Bela Lugosi. Non seulement ces objets explorent le pouvoir de l’art graphique à part entière, ils ont inspiré Hamettœuvre tout au long de sa propre carrière artistique.

“J’ai toujours été dans ce genre de choses, depuis que j’avais 5 ans”, a déclaré Hammett à ABC Columbia. “En vieillissant, et j’ai commencé à obtenir une source régulière de revenus à partir de cela, j’ai commencé à collecter ces trucs attentivement.”

“Je veux que les gens puissent simplement faire l’expérience de ces films, car ils sont vraiment importants – du moins ils le sont pour moi – et voir la beauté de ces affiches de films.”

Hammett a publié un livre de table basse en 2012 appelé “Trop d’horreur” qui présentait des photos de sa vaste collection de souvenirs de monstres et d’horreur. Il a exposé une partie de sa collection dans l’exposition “Kirk’s Crypt” en 2012 et 2013 Orion Music et plus festivals. le METALLICA guitariste est également connu comme le Fear FestEvil organisateur de convention d’horreur.

Hammett précédemment déclaré sur les parallèles entre les films d’horreur et le heavy metal: “Les films de heavy metal et d’horreur proviennent des mêmes sources, ils proviennent des mêmes graines, ils ont beaucoup de la même imagerie et du même sujet et ainsi de suite. Et pour moi, une partie de l’attrait des films d’horreur entre en contact avec ma propre mortalité mais sans avoir à en payer le prix. Ou, comme, revivre une mort ou quelque chose sans avoir à vivre l’expérience réelle. Amenez-vous à un point où vous êtes peut-être dans un état de peur, mais pour votre propre plaisir. “

Il a poursuivi: “Regarder un bon film d’horreur fait monter mon adrénaline. Et pour moi, c’est génial, c’est le nec plus ultra. Je veux dire, certaines personnes aiment les films d’action. Moi, [I like] films d’horreur.”



