Le guitariste de Mötley Crüe, Mick Mars, est «presque terminé» avec son premier album solo

Musicien de l’Alabama Jacob Bunton a confirmé qu’il est le chanteur principal de MOTLEY CRUE chanteur Mick Marsest le premier album solo très attendu.

Mars travaille sur le disque – en marche et en arrêt – depuis au moins quatre ans. L’effort est enregistré à Nashville, où Mars vit depuis environ sept ans, avec le producteur Michael Wagener (OZZY OSBOURNE, J’ACCEPTE, MANDAT, SKID ROW) à Blackbird Studio.

S’adressant à AL.com, Bunton, qui a déjà joué avec LYNAM et ancien GUNS N ‘ROSES le batteur Steven Adler, a expliqué sa collaboration avec Mars: “Je peux vous dire que je suis impliqué et au cours des derniers mois, nous avons écrit et enregistré un disque et Michael Wagener l’a produit. Le grand Michael Wagener de[mélange1986[mixing1986METALLICA album] ‘Marionnettiste’ et tout ce genre de choses. Il a travaillé avec MOTLEY CRUE sur leur tout premier record «Trop vite pour l’amour», quand ils l’ont fait eux-mêmes, ils ont enregistré le disque, puis Michael Wagener mélangé, puis quand ils ont obtenu le contrat d’enregistrement avec Elektra,[[REINE producteur] Roy Thomas Baker a fini par revenir en arrière et le remixer. Mais sur toutes leurs copies auto-publiées, c’est Michael. Mais pour faire une longue histoire courte, Michaelproduit le disque parce que c’était le premier producteur Mick travaillé avec MOTLEY CRUE, donc il voulait faire son album solo, donc c’était vraiment cool. Nous l’avons enregistré à Nashville et nous avons presque terminé. “

En ce qui concerne les attentes des fans MarsCD solo, Bunton a déclaré: “Les chansons sont vraiment cool, l’album est vraiment cool. C’est un joueur tellement inventif et ses riffs sont fous et ça va certainement être ce que les gens attendent. Quand ils l’entendront … C’est vraiment cool.”

Septembre dernier, Mick Raconté Panneau d’affichage sur la direction musicale de son matériel solo: “[It’s] pas comme la musique d’aujourd’hui, qui pour moi est à peu près du pop metal et plus des gars de plus en plus. Tout est cool et tout va bien, et je cherche juste quelque chose qui est juste un peu différent de ça. je [also] Je ne veux pas vivre en 1985. C’est difficile de se réinventer, mais c’est ce que je fais maintenant. J’essaie de réinventer la façon dont j’aborde l’écriture musicale. J’ai beaucoup de conneries, et j’ai aussi beaucoup de bonnes choses. “

Au moment de la Panneau d’affichage entretien, Mars a dit qu’il avait travaillé avec un chanteur nommé Jacob, amenant certains fans à spéculer qu’il faisait référence à Bunton. “[He] peut être beaucoup de voix différentes, et c’est assez étonnant, ” Mick m’a dit. “Je vais, ‘je veux ce genre de voix ici,’ et il va la retirer tout de suite.”

Dans une interview séparée avec “Talking Metal”, Mars a déclaré que son premier album solo ne ressemblera à personne d’autre. “Eh bien, je suppose que c’est mon propre style”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas vraiment du blues. Mon jeu a un élément de blues, bien sûr, mais ce n’est pas ce que vous appelleriez un album de blues. C’est plus un truc de rock plus lourd, mais je ne veux même pas essayer de “outheavy” les lourds, vous savez ce que je veux dire? C’est juste quelque chose, espérons-le, juste un peu différent de ce qui se passe maintenant. Vous n’allez pas entendre un HÉTÉROCLITE– chanson parfumée, sauf pour la guitare, [because] c’est moi. Ils vont être un peu plus durs que ça, mais pas aussi dur que les lourds, comme MINISTÈRE et certains de ces gars. “

En 2016, Mars a publié des extraits de deux chansons solo, appelées apparemment “Donne-moi du sang” et “Secouez la cage”. Les morceaux, qui ont été enregistrés à Blackbird Studio, chanteur vedette John Corabi, qui est apparu sur CRÜEest un album éponyme de 1994. Corabi a déclaré plus tard qu’il n’avait pas contribué au processus d’écriture des deux chansons, mais qu’il était disposé à collaborer avec Mars sur du matériel neuf.

