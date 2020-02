Le guitariste de Ratt, Chris Sanders, «manque à l’action», déclare Stephen Pearcy

Stephen Pearcy dit ça Chris Sanders est “manquant à l’action”, un jour après qu’il a été signalé que le RATT le guitariste a été licencié du groupe.

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’axeman original Warren DeMartini. Il a passé la plupart des deux dernières années à jouer des spectacles sporadiques avec le groupe, qui présente également Pearcy, bassiste Juan Croucier, le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RAZER).

Le lundi, Boues métalliques a rapporté une rumeur selon laquelle Sanders avait été renvoyé de l’acte de hard rock vétéran, et Pearcy a été interrogé à ce sujet un peu plus tôt dans la journée (mardi 18 février) dans une Cameron Buchholtz du KATT Rock 100,5 FM station de radio.

Parler de RATTLa programmation actuelle de la chanteuse a déclaré (entendre le son ci-dessous): “Il y a Jordan Ziff, notre guitariste principal; Juan Croucier, basse; Pete Holmes, tambours; moi même; et notre guitariste était Chris. C’est un petit M.I.A. en ce moment, donc … Ce n’est pas du tout préoccupant – ce n’est pas un gros problème. “

Pendant le même chat, Pearcy a confirmé que RATT travaille sur sa première nouvelle musique depuis 2010 “Infestation” album.

“Nous montrons des trucs”, a-t-il dit. “Nous travaillons à Juanchez moi. Je travaille dans un autre studio et il travaille dans le sien. Et, oui, nous venons de commencer le processus d’écriture. Cela prend des mois – cela prend aussi longtemps que cela prend. “

Selon Stephen, les chances de RATT La sortie d’un nouvel album en 2020 est relativement petite, principalement “parce que nous avons déjà un calendrier complet”, a-t-il déclaré. “Et sur cette note, nous voulons que ce record, qui sera notre dixième, soit la meilleure chose que nous ayons jamais faite, et ne pas le regarder comme sortir un record juste pour sortir un record.”

A demandé comment le nouveau RATT les chansons prennent forme, Pearcy a dit: “Super. S’il y a une chose que nous n’avons pas, c’est le manque d’idées et de chansons. Il y a quelques mois, j’étais déjà à une douzaine, 15 chansons, et vous les décomposez en huit meilleures , vos quatre meilleurs, et c’est à peu près mon processus. “

Bien que Stephen n’a pas directement abordé la rumeur selon laquelle RATT se joindra à Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE pour une série de spectacles aux États-Unis cette année, il a confirmé que les plans de tournée d’été du groupe seront officiellement annoncés le lundi 24 février.

En janvier 2019, Pearcy a subi une chirurgie du genou. L’opération intervient trois mois après deux désastres RATT montre que le chanteur de 63 ans a été frappé d’incapacité au point où il a eu du mal à se souvenir des paroles de certains des plus grands succès du groupe.



