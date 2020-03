Le guitariste de Rush, Alex Lifeson, s’auto-met en quarantaine à la maison pour aider à prévenir la propagation de Covid 19

SE RUER guitariste Alex Lifeson dit qu’il passera les 14 prochains jours à s’auto-mettre en quarantaine pour aider à prévenir la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Lifeson prendre à SE RUERest officiel Twitter d’écrire: “Nous venons de rentrer des vacances de printemps avec mes gKids. Nous sommes tous en quarantaine pendant 14 jours. Tous les voyageurs devraient. Au plaisir de vous rattraper Netflix!! Envoyez vos meilleures suggestions de visualisation. – Alex“

La province de l’Ontario, où Alex vit, possède actuellement le plus grand nombre de cas de COVID-19 au Canada. Samedi, l’Ontario a signalé 24 nouveaux cas, la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de l’éclosion, portant le nombre total de cas à 103.

Il y a eu à ce jour plus de 169 000 cas confirmés et plus de 6 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Les autorités ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à un foyer de soins à Washington.

En Italie, qui compte l’une des plus anciennes populations du monde, 100% des personnes décédées ont plus de 60 ans et la grande majorité plus de 80 ans.

