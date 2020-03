Le guitariste de Stephen Pearcy, Erik Ferentinos, ne dirait pas non à Ratt Gig

Guitariste Erik Ferentinos, qui a joué avec RATT chanteur Stephen Pearcy depuis près de deux décennies, dit qu’il n’a pas été approché pour rejoindre RATT suite au récent départ de Chris Sanders.

“Je ne pense pas que j’aurais pu faire les deux” Stephengroupe solo et RATT, Ferentinos Raconté “Le Classic Metal Show” dans une nouvelle interview (entendre l’audio ci-dessous). “Cela aurait été bizarre. Cela revient aux promoteurs[récit[tellingStephen], ‘Bien,[lecourant[thecurrentRATT s’aligner]est juste votre groupe solo. ‘ Je sais qu’ils ne le veulent pas – en ce qui concerne RATT. Ils le disent déjà maintenant. Ils sont, comme, ‘C’est juste Stephen. ‘ Alors, pouvez-vous imaginer si j’étais là-dedans? Ce serait vraiment son groupe solo, et ils n’en entendraient jamais la fin.

“Nous jouons ensemble depuis si longtemps – plus de 19 ans”, a-t-il poursuivi. “Ses[[Stephen‘s]propre chose. Et je sais que c’est comme ça qu’il regarde les choses. Et il ne veut pas abandonner cela pour le fusionner ensemble; il ne veut vraiment pas ça. J’ai accepté cela, et ça va. J’aime ce que nous faisons. “

Pressé de savoir s’il accepterait l’offre de rejoindre RATT si demandé, Erik a dit: “Eh bien, je ne dirais pas non. Et beaucoup de gens ont supposé que quand cet autre gars serait parti, ils allaient me tirer là-dedans. Et je suis flatté que les gens pensent cela. Mais à vrai dire , Je n’ai pas entendu un seul regard de ces gars-là. Habituellement, Stephen serait le premier à dire: «Hé, on va essayer les gens. Pourquoi tu ne viens pas? On ne parle pas comme ça. Honnêtement, lui et moi n’avons même pas discuté de cet aspect de qui ils vont obtenir pour cela[Avenir[upcomingRATT été]tour. Je sais juste que nos communications sont maintenant la musique sur laquelle lui et moi travaillons ensemble, et c’est tout. Mais il a mentionné, dans les textes et ainsi de suite, qu’il voulait faire un autre album solo et qu’il voulait faire des concerts pour le promouvoir. Voilà donc ses paroles. Donc, selon lui, la réponse est oui, nous allons jouer à nouveau ensemble à un moment donné. “

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’axeman original Warren DeMartini. Il a passé la plupart des deux dernières années à jouer des spectacles sporadiques avec le groupe, qui présente désormais Pearcy, bassiste Juan Croucier, le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RAZER).

Pearcy Raconté Sleaze Roxx cette Erik a été brièvement envisagé pour un poste RATT avant Ziff et Sanders est venu avec. “Il fait littéralement partie de mon groupe depuis des années, dans mon groupe solo”, a-t-il dit. “Il est une grande partie de ma vie, mes disques solo, le mixage, l’ingénierie, juste tout. Je veux dire, nous sommes comme une équipe quand je vais faire mes disques solo avec Matt Thorne dans le studio, et Erik et moi-même. Nous y entrons et rien ne nous arrête, donc je voulais garder ça un peu séparé, mais il est toujours prêt à partir à tout moment. C’est un professionnel total. “

Le mois dernier, RATT a joué un spectacle unique en Oklahoma en tant que suite de quatre pièces Sandersle départ. Mais selon Pearcy, le plan est pour RATT pour embaucher un nouveau second guitariste avant le lancement de la prochaine série de dates du groupe fin mai.

Pearcy Raconté SiriusXMc’est “Nation du Tronc” cette Chrisla sortie de RATT était amical et il n’a aucune mauvaise volonté envers son ancien camarade de groupe.

“Le gars était impliqué dans d’autres entreprises, et il préfère le faire”, Stephen m’a dit. “Et c’est vraiment cool. Le rock and roll n’est pas le seul intérêt que j’ai, c’est le moins qu’on puisse dire.”

A demandé comment RATT va aller chercher un nouveau guitariste, Stephen a déclaré: “Nous ferons juste ce que nous devons faire – probablement [hold] des auditions, très probablement, bien sûr. Sur invitation uniquement. [Laughs]”

Sur la question de savoir si lui et ses camarades de groupe aimeraient amener un guitariste qui avait déjà joué dans RATT de retour dans le groupe, Pearcy était ferme: “Non, personne ne reviendra pour rien.”

Le mois dernier, Chris a publié une déclaration Headbangers de Mike Gaube annonçant sa retraite de l’industrie musicale. Il a écrit: “Au début de l’année, j’ai envoyé un e-mail à[[RATT‘s]que je ne renouvellerais pas mon contrat pour 2020. Après avoir joué de la musique sous une forme ou une autre pendant 25 ans, je me suis retiré de l’industrie. “

RATT se joindra à Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE pour une tournée américaine, doublée “Le Big Rock Summer Tour”, ce printemps et cet été.

Novembre dernier, Pearcy a révélé qu’il était en pré-production pour son sixième album solo avec Ferentinos.