Le guitariste de Voivod a «un tas d’idées» pour son prochain album studio

Dans une interview du 16 avril avec The Metal Voice du Canada, VOIVOD guitariste Daniel “Chewy” Mongrain a parlé de l’avancement des sessions de composition pour le suivi du groupe en 2018 “Le reveil” album. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Nous composons. Alors j’enregistre quelques idées ici et je les fais une démonstration. J’envoie les fichiers aux autres gars. On va et vient comme ça. J’ai plein d’idées – des débuts de chansons, un peu de structures, certaines d’entre elles. Et nous avons eu la chance de brouiller, avant le verrouillage, quelques idées, donc nous avons des démos. Et Serpent [chanteur[vocalistDenis Bélanger]a enregistré quelques mélodies par lui-même sur son téléphone, et il nous a envoyé les fichiers, et nous pouvons trouver un moyen d’accompagner la mélodie – créer un riff en dessous, ou utiliser sa mélodie vocale pour créer un riff. Ce n’est pas nécessairement une mélodie vocale – ce peut être un riff de basse. Également, Un moyen [lebatteur[drummerMichel Langevin]je viens de recevoir une application de batterie et il écrit des beats, ce que je lui envoie, ainsi que des beats originaux, donc je peux écrire sur le [beats]. “

Interrogé sur la direction musicale du nouveau VOIVOD Matériel, Mongrain a dit: “Il n’y a que [one] direction, et c’est en avant. Tu ne veux plus refaire la même chose. Je suppose que nous allons garder le VOIVOD identité, comme cela a toujours été – repousser les limites et tirer le meilleur parti de tout le monde. Et nous avons la chimie où il n’y a pas d’ego dans la pièce. Tout le monde est le bienvenu pour proposer une idée, et il y a beaucoup, généralement, d’improvisation quand nous pouvons faire du jam ensemble, et il y a des moments magiques qui se produisent. Et c’est ce que nous recherchons. Voilà comment ça va se passer avec le partage de fichiers. Une idée peut en provoquer une autre, et elle peut en provoquer une autre, puis elle prend forme et se transforme en quelque chose que vous devez nourrir et nourrir. “

Il a ajouté: “Personnellement, si je veux répondre plus directement à la question, j’aimerais écrire une chanson plus en face – comme une vieille chanson thrashy … Juste pour une chanson – pas tout l’album comme ça. Mais je veux cette laideur. ‘The Wake’ est très poli, donc je manque un peu de cette brutalité, cette laideur, pour ainsi dire, de la musique. Alors peut-être que je vais travailler quelque chose autour de cette idée. Mais certaines des autres chansons vont être probablement beaucoup [more] complexe et progressif aussi – ambiance effrayante et post-nucléaire.

Selon Mongrain, le processus de composition est aidé par le fait que “tout le monde dans le groupe a également évolué musicalement. Serpent n’écrit pas de la même façon qu’il écrivait il y a 20 ans. Et Un moyen ne joue pas de la même manière – il n’a pas le même kit de batterie. Mais nous avons une bonne équipe qui travaille ensemble. Nous savons vraiment comment le faire maintenant. Nous avons la pratique avec le PE et le long métrage. Après cela, nous avons su exactement le processus. C’est donc assez efficace maintenant. Nous savons ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. “

Mongrain a également parlé VOIVODprochain album live, qui est provisoirement prévu cet automne.

“Je pense [it was recorded in] un seul endroit “, at-il dit.” Nous voulions que ce soit [culled from] quelques émissions – nous avons enregistré quelques émissions – mais une émission était bien meilleure en termes de son et de performances que toutes les autres. Nous avons donc choisi celui-là.

“J’ai entendu certains des [mixed] “, a-t-il poursuivi.” Le mix sonne vraiment, vraiment bien. L’ambiance est super. Vous pouvez bien entendre la foule. C’est aussi une bonne setlist. Donc, différent du dernier album live – c’est totalement différent. “

En mars 2019, VOIVOD a été honoré d’un Prix ​​Juno (l’équivalent canadien du Prix ​​Grammy) dans la catégorie “Album de musique métal / hard de l’année”. VOIVOD a remporté le prix pour “Le reveil”, qui a été publié en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par Francis Perron à RadicArt Recording Studio au Canada. L’œuvre de l’album a de nouveau été créée par Un moyen.



