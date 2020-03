Le guitariste d’Evanescence Jen Majura à propos de l’épidémie de coronavirus: “ Nous nous lèverons de plus fort qu’avant ”

ÉVANESCENCE guitariste Jen Majura est le dernier musicien à souligner l’importance de la solidarité internationale alors que nous abordons les effets du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Il y a eu à ce jour plus de 160 000 cas confirmés et plus de 6 000 décès, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Plus tôt dans la journée (dimanche 15 mars), Jen l’a prise Facebook pour partager le message suivant: “Alors maintenant que nous avons tous assez de papier toilette et d’épicerie pour la vie, il est peut-être temps de redémarrer notre comportement, nos manières et nos pensées. Aussi maintenant que tout le monde est plus ou moins conseillé ou obligé de rester à la maison en raison aux circonstances actuelles, que diriez-vous de ranger vos téléphones pendant plus de 2 minutes (je suis sûr que tout le monde en a marre de voir des messages sur le mot c …)

“Que diriez-vous de cela: passer du temps de qualité avec votre famille à la maison, faire des choses que vous aimez mais n’avez jamais vraiment le temps de faire, dans mon cas, cuisiner, tricoter, regarder des films, jouer à des jeux de société ou des cartes avec ma mère et tirer le meilleur parti de notre situation?!

“Mais il y a une chose que je ressens le besoin de mentionner: SOYEZ HUMAIN !!! Mettez de côté votre égoïsme stupide, aidez les autres dans le besoin, faites de bonnes choses pour ceux qui ont besoin de votre aide – ne fermez pas vos portes et pensez que vous êtes le meilleur tout en étant assis seul à la maison dans votre ridicule château de papier toilette!

“Soyez prudents, intelligents et prudents, mais ne laissez pas tomber votre humanité … Ce dont nous avons tous besoin plus que jamais en ce moment, c’est de la solidarité et d’une plus grande cohérence pour traverser cette phase ensemble en une seule race: les HUMAINS! vais en sortir plus fort qu’avant! “

Mercredi (11 mars), le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie, avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avertissant qu’il était “profondément préoccupé à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction” des autorités.

le QUI a déclaré qu’une grande majorité des patients atteints de coronavirus se rétablissent: ceux qui souffrent de maladies bénignes en deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent nécessiter de trois à six semaines.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 2 885, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis – si leurs résidents ne prennent pas de mesures préventives – auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.



Alors maintenant que nous avons tous assez de papier toilette et d’épicerie pour toute une vie, il est peut-être temps de redémarrer notre comportement, …

Publié par Jen Majura Official le dimanche 15 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).