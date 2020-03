Le guitariste d’Exodus / Slayer, Gary Holt, attend toujours les résultats de son test Covid 19

EXODE guitariste Gary Holt dit qu’il attend toujours les résultats de son test COVID-19, plus de 10 jours après avoir révélé pour la première fois qu’il présentait tous les symptômes de la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Le coupeur de haches basé dans la région de la baie de San Francisco, qui a été testé – avec sa femme – le 20 mars, a Instagram plus tôt dans la journée pour écrire: “Eh bien, si je vais être enfermé en attendant les résultats des tests pour COVID 19, il n’y a personne sur terre avec qui je préfère être en quarantaine que ma meilleure moitié @ lisaholt777! Se sentir à nouveau humain, toujours pas les résultats des tests pour le moment (j’espère demain!) mais je ne me sens plus malade. J’ai perdu 16 livres. Et pas comme je le préférerais! Mais j’ai ri une tonne ces deux derniers jours alors que je regardais des conneries stupides avec ma femme! Elle et moi sommes ce que nous appelons «à l’écoute», nous obtenons les mêmes blagues et rions de la même merde! Maintenant, si je pouvais simplement obtenir ces putains de résultats de tests et déterminer quand j’aurai l’occasion de voir les enfants et les petits-enfants !! “

Holt, qui a passé la plupart des neuf dernières années à tourner avec SLAYER, a annoncé la nouvelle de son état le 18 mars, disant qu’il se sentait “légèrement malade” depuis son retour de “La baie contre-attaque 2020” tournée plus tôt dans le mois. Joindre EXODE sur le trek étaient TESTAMENT et ANGE DE LA MORT.

Le 16 mars, des responsables de la région de la baie de San Francisco ont dévoilé des mesures agressives et restrictives pour freiner la propagation du coronavirus. L’ordre «abri sur place» demande à près de sept millions d’habitants de six comtés de la Bay Area de rester chez eux autant que possible. Elle durera jusqu’au 7 avril.

Les premiers symptômes de COVID-19 incluent la fièvre et la toux sèche. Certaines personnes souffrent également de fatigue, de maux de tête et, moins fréquemment, de diarrhée. L’essoufflement peut se développer en cinq jours environ.

Un patient sur trois en Chine – le pays avec les cas les plus confirmés dans le monde – a connu une production d’expectorations, qui est un mucus épais craché par les poumons, selon OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), on pense que le coronavirus se propage principalement d’une personne à l’autre – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.



Voir ce post sur Instagram

Eh bien, si je vais être enfermé en attendant les résultats des tests pour COVID 19, il n’y a personne sur terre avec qui je préfère être en quarantaine que ma meilleure moitié @ lisaholt777! Je me sens à nouveau humain, toujours aucun résultat de test pour le moment (j’espère demain!) Mais je ne me sens plus malade. Perdu 16 livres. Et pas comme je préfère! Mais j’ai ri une tonne ces deux derniers jours alors que je regardais des conneries stupides avec ma femme! Elle et moi sommes ce que nous appelons «à l’écoute», nous obtenons les mêmes blagues et rions de la même merde! Maintenant, si je pouvais simplement obtenir ces putains de résultats de tests et savoir quand j’aurai l’occasion de voir les enfants et les petits-enfants !!

Un post partagé par Gary Holt (@garyholt_official) le 29 mars 2020 à 9h57 PDT

Mots clés:

exode

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).