Le guitariste d’origine Riot Lou ‘L.A.’ Kouvaris décède à 66 ans

Original ÉMEUTE guitariste Lou “L.A.” Kouvaris nous a quittés. Il avait 66 ans.

Kouvarisla mort de a été confirmée par ÉMEUTE, qui a écrit sur les réseaux sociaux: “Lou (LA) Kouvaris (DÉCHIRURE). ÉMEUTE a perdu un autre frère. Lou joué le tout premier ÉMEUTE record ‘Ville de rock’ et joué avec la programmation actuelle plusieurs fois car nous sommes Famille. Nous sommes attristés par son décès et continuons dans son ÉMEUTE honneur de la famille! Reste en puissance Lou! Maintenant, commencez à travailler sur la musique avec Guy Mark et Rhett! Shine on Warrior! “

Né au Pirée, en Grèce, Kouvaris – avec chanteur Guy Speranza et guitariste Mark Reale – écrit plusieurs de ÉMEUTEchansons de style hymne sur le premier album du groupe, 1977 “Ville de rock” et 1979 “Narita”, qui a pris d’assaut le Japon et l’Europe.

Lou avait partagé la scène et tourné avec PÉRIPLE, TOM PETTY & THE HEAKBREAKERS, Neil Young et Rick Derringer, pour n’en nommer que quelques-uns.

En 1979, il enregistre pour LES GENS DU VILLAGE en tant que guitariste de studio pour Jacques Morali de Can’t Stop Productions.

L’année dernière, Kouvaris joint ses forces avec un autreÉMEUTE guitariste, Rick Ventura, former LOI ANTI ÉMEUTES. LOI ANTI ÉMEUTESLa setlist s’est concentrée sur les trois premiers albums: “Ville de rock”, “Narita” et “Fire Down Under” (1981).

ÉMEUTEest le guitariste fondateur Mark Reale est décédé en 2012 en raison de complications de la maladie de Crohn – une maladie qu’il a combattue pendant la majeure partie de sa vie.

ÉMEUTEle chanteur d’origine Guy Speranza décédé le 8 novembre 2003 après une bataille contre le cancer du pancréas. Souvent considéré comme le meilleur ÉMEUTE chanteur, il a chanté sur les trois premiers albums du groupe avant d’être remplacé par Rhett Forrester. Forrester lui-même est parti au milieu des années 80 pour poursuivre une carrière solo, avant d’être assassiné le 22 janvier 1994 à Atlanta.



Lou (LA) Kouvaris (RIP)



RIOT a perdu un autre frère. Lou a joué sur le tout premier album de Riot “Rock City” et a joué …

Publié par Riot le samedi 28 mars 2020

