Le guitariste Ex Guns N ‘Roses Dj Ashba interprète l’hymne national américain avant le match contre les Kings de Los Angeles. Vegas Golden Knights Game (Vidéo)

Ancien GUNS N ‘ROSES et actuel SIXX: A.M. guitariste DJ Ashba effectué l’hymne national américain avant la Los Angeles Kings a pris le Vegas Golden Knights Dimanche (1 mars) au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition.

La semaine dernière, Ashba a déclaré qu’il “venait de signer un accord énorme” pour son nouveau projet solo, qui le verra “présenter différents chanteurs de différents genres sur chaque chanson”.

Bien que Ashba a commencé à travailler sur le projet en collaboration avec son SIXX: A.M. camarade de groupe James Michael – sous le nom du groupe PYROMANTIQUE – il est depuis devenu un Ashba chose solo, avec Michael annonçant en 2018 qu’il s’éloignait du groupe.

Concernant son prochain disque solo, qui sortira sous le ASHBA bannière, DJ Raconté Fox5c’est “Plus”: “J’ai passé trois ans en studio à créer ce nouveau son et j’ai pris du latin, de la pop, du rock et de l’EDM et je l’ai juste jeté dans un mixeur en tant que producteur. J’ai fait le truc du rock, j’ai fait tout ça la vie, mais je voulais créer un nouveau son – quelque chose de frais, quelque chose à qui tout le monde pourrait s’accrocher. Si vous aimez le latin, il y en a assez; si vous aimez le rock, il y en a assez dedans. C’est donc vraiment cool, unique son. J’en suis assez fier. “

Selon DJ, il fera la promotion du LP en se lançant dans une tournée sur laquelle il ne sera rejoint que par un VJ.

L’année dernière, Ashba a parlé à “Vegas Junkeez” sur la façon dont son nouveau projet a vu le jour. Il a dit: “Tout a commencé au début, moi et le chanteur de SIXX: A.M., James Michael, nous avons eu du temps libre et nous avons commencé à écrire comme nous l’avons fait. Et ça a finalement évolué, et évidemment, ça est allé dans une direction, et je l’ai poussé très fort dans une direction, puis James sorte de occupé et est parti [to do] son truc. Mais c’est devenu cette chose incroyable qui est tout simplement géniale. Et d’avoir des congas et des cornes… Et c’est très mondain. Il est conçu pour faire bouger le corps. C’est plein de trucs de danse, mais c’est super. “

Appelant son effort en solo sa «priorité numéro un» Ashba dit qu’il est «tellement, tellement inspiré» par la musique qu’il a enregistrée jusqu’à présent. “C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire”, a-t-il déclaré. “C’est un peu comme toute votre carrière, vous apprenez toutes ces choses, vous travaillez avec toutes ces personnes … [This] c’est en quelque sorte mon travail d’amour – c’est quelque chose que je veux vraiment faire pour moi – et c’est tellement gratifiant de pouvoir être en position…

“J’ai eu une carrière incroyable – Dieu merci – mais cette nouvelle chose n’est que le prochain chapitre”, a-t-il expliqué. “C’est vraiment spécial, et c’est vraiment très amusant. Et cela m’a donné la liberté en tant qu’auteur-compositeur et producteur juste pour créer n’importe quel style … En gros, je n’ai pas à écrire pour un chanteur ou une voix … Je peux écrire non seulement pour cela, mais pour de multiples genres, tant que nous le gardons à l’intérieur de ces larges murs que nous appelons[[ASHBA]. C’est finalement ma vision non filtrée. C’est vraiment cool. Et je suis excité. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. C’est quelque chose de complètement différent de ce que j’ai jamais fait – quelque chose de nouveau. C’est très créatif. Et moi étant une personne créative, c’est la chose parfaite, parfaite pour moi, je suppose – le projet parfait. “

Septembre dernier, SIXX: A.M. a publié une nouvelle chanson intitulée “Parle moi”. Le groupe, qui comprend également le bassiste Nikki Sixx et batteur Dustin Steinke, était en pause depuis 2017.



