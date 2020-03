Le guitariste Niklas Sundin quitte la tranquillité obscure: «Le moment est venu»

Fondateur TRANQUILITÉ FONCÉE guitariste Niklas Sundin a annoncé son départ du groupe.

Sundin a rendu sa sortie officielle près de quatre ans après avoir cessé de tourner avec TRANQUILITÉ FONCÉE afin de se concentrer sur sa vie de famille. Ces dernières années, il a été remplacé sur la route par Johan Reinholdz (ANDROMEDA) et Christopher Amott (ex-ENNEMI JURÉ).

Plus tôt aujourd’hui, Sundin a publié la déclaration suivante via TRANQUILITÉ FONCÉEmédias sociaux de:

“Comme certains d’entre vous le savent, j’ai eu une pause de jouer avec D.T. depuis 2016 afin de se concentrer sur la vie de famille. Avec le «Atoma» le cycle de tournée étant maintenant terminé et un nouvel album d’enregistrement sur le point de commencer, le moment est venu d’annoncer officiellement mon départ du groupe.

“Je suis très reconnaissant pour les expériences que les 30 dernières années ont apportées. Nous avons fondé D.T. comme des adolescents sans aucune connaissance musicale, et en quelque sorte nos chansons nous ont emmenés à travers le monde, ont aidé à établir un nouveau sous-genre de métal, nous ont apporté plusieurs Grammy nominations et – plus important encore – ont eu un impact positif et bouleversant sur les gens du monde entier. C’est extrêmement humiliant, et plus que ce que la plupart des artistes pourraient demander.

“Cependant, ce n’est un secret pour personne que j’ai toujours apprécié le processus créatif plus que les aspects de performance d’être dans un groupe, et la longue tournée requise a de moins en moins attiré avec chaque album. Le groupe et les fans méritent des membres qui veulent être sur la route autant que possible afin de maintenir l’élan (en avant), et pour cette raison je préfère m’éloigner et orienter ma créativité musicale vers d’autres domaines. Je serai toujours impliqué dans le côté visuel de D.T. et je travaille sur l’illustration de la couverture du prochain album alors que nous parlons.

“J’adresse mes salutations les plus chaleureuses aux gars du groupe, à l’incroyable équipe et bien sûr à tous ceux qui nous ont soutenus au cours des trois dernières décennies. Quant aux futurs projets musicaux, mon projet électronique SOLEIL MITOCHONDRIAL a sorti son premier album le mois dernier, et il y a plusieurs autres projets et collaborations (à la fois métal et non métal) dans le pipeline. À partir de!”

TRANQUILITÉ FONCÉEdernier album de, “Atoma”, est sorti en 2016 via Century Media.



