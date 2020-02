Le guitariste Phil Demmel invité à jouer avec Slayer: «Je pense que cela a sauvé ma carrière musicale»

Ancien TÊTE DE LA MACHINE et actuel LA VIOLENCE guitariste Phil Demmel a récemment parlé avec Everblack Media. La conversation complète peut être diffusée ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En retrouvant avec LA VIOLENCE:

Phil: “J’arrête TÊTE DE LA MACHINE et a fait une brève chose SLAYER.[[Sean Killian, LA VIOLENCE chanteur]m’a envoyé un texto, ‘Je veux faire un spectacle.’ Je me dis: “De quoi parlez-vous – comme, LA VIOLENCE? J’étais libre de toutes les contraintes que j’avais TÊTE DE LA MACHINE. Je voulais juste m’assurer qu’il était en assez bonne santé et qu’il y avait réfléchi avant de commencer. Nous avons tendu la main à tous les mecs qui étaient dans cette dernière incantation [sic] de cette bande. Nous avons réservé un spectacle; il s’est vendu en une heure; nous avons réservé un autre spectacle; il s’est vendu en quelques minutes. Nous avons pensé que nous avions des éclairs dans une bouteille, nous devons donc l’attraper. Il avait environ trois mois pour se préparer et reprendre des forces, et il l’a fait. “

Sur LA VIOLENCEniveau d’activité croissant:

Phil: “Nous avons reçu des offres et nous sommes plutôt tranquilles. Nous essayons de jouer, une fois par mois, et de faire un week-end ici [and there]… Les montagnes russes sont en quelque sorte un peu de vapeur ici. Nous essayons d’être réalistes dans ce que nous faisons et essayons de le garder aussi interne que possible, et essayons de ne pas nous laisser trop emporter, mais surtout, essayez de ne pas devenir trop plein de nous-mêmes comme nous l’avons fait le premier le temps [and] profitez-en et profitez-en. “

En remplissant pour Gary Holt dans SLAYER:

Phil: “J’avais arrêté TÊTE DE LA MACHINE un samedi soir … Enfin, vous êtes à la maison. Vous êtes hors de ce groupe; tu vas rentrer un peu. Je reçois un texto de Kerry Kinget j’ai en quelque sorte laissé tomber le téléphone. Le lendemain – “Hé, pensez-vous que vous pouvez apprendre 19 chansons et être ici en deux jours?” C’est assez fou, mais c’est la raison pour laquelle je joue de la musique lourde. J’ai toujours aimé le groupe. Ce sont des circonstances malheureuses à cause de Garyle père de. J’ai vécu la même chose en 2007, où j’ai quitté la tournée après la mort de mon père … C’était une sorte de cercle complet qui revenait. Un des grands-pères du thrash, Gary Holt, jouant dans le groupe de thrash d’origine, et moi recevant l’appel. Je l’ai dit un tas, mais je le répète – je pense que cela a sauvé ma carrière musicale, ou au moins peut-être ma confiance ou ma croyance en moi-même que j’avais encore de la valeur dans cette industrie après avoir très probablement pensé que je pouvais être fait, ou je ne valais pas la peine d’être dans un groupe. Je remercie tous ces gars pour avoir fait ça. Lorsque vous vivez un divorce, vous pensez: «Hé, je dois être un morceau de merde». [Laughs] Vient ensuite la bonne combinaison pour vous faire sentir que vous n’êtes pas, donc ce fut un moment très gratifiant. “

Sur son ancien TÊTE DE LA MACHINE camarade de groupe Dave McClain, qui a depuis rejoint SACRED REICH:

Phil: “Nous sommes restés en contact assez proche, et il a joué dans mon groupe de reprises … Nous avons parlé de faire de la musique originale à un moment donné … Nous avons toujours voulu juste faire des reprises de jam ou juste des jams quoi que ce soit sans drame et sans programme bizarre attaché – juste deux enfants des années 80 qui veulent jouer de la musique putain. “

En étudiant Marty Friedman:

Phil: “Je fais quelque chose plus tard cette année, et je dois apprendre ce fil conducteur – que «Tornado Of Souls» conduire – et c’est si difficile. Martyc’est si bon … Ce n’est pas encore officiellement annoncé, et je veux attendre que nous ayons plus de feu vert. C’est à peu près confirmé, mais je veux attendre la publication officielle à ce sujet. “

Sur ses projets futurs en dehors de LA VIOLENCE:

Phil: “J’ai tellement de choses en cours. Je n’ai jamais été aussi occupé en termes de volume de choses différentes. TÊTE DE LA MACHINE m’a gardé assez occupé à faire les mêmes choses, mais tout cela est juste une sorte de ‘saute ici et fais ça’. Je viens de faire cette chose super cool avec Mike Portnoy et Bobby Blitz et Mark Menghi, qui sont dans le ALLEGIANCE METALLIQUE camp … j’en ai Jackson des cliniques à venir au Royaume-Uni; J’ai cette autre chose[le[the«Tornado Of Souls» projet]passe que nous venons de parler … Je veux enregistrer des trucs originaux à un moment donné. C’est juste amusant d’être occupé. C’est agréable d’être aimé et voulu. “

LA VIOLENCE a sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe s’est réuni peu de temps après Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

