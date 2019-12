Le guitariste tire au sort 50 riffs suivis de Led Zeppelin

Absolument toujours un bon moment pour se souvenir de Led Zeppelin. Souvenez-vous du génie de ce groupe qui, avec quelques autres, a défini comment créer et jouer de la musique. Il est également impossible de ne pas soupirer de tristesse au gré du temps en enlevant sa musique trop tôt. Cependant, ses 12 ans d'activité ont suffi pour être considéré comme l'un des groupes de rock les plus légendaires de tous les temps.

Son héritage vit et vivra toujours, en grande partie grâce à tous les fans qui s'en souviennent d'une manière ou d'une autre. A cette occasion, un guitariste du nom d'Andrea Boccarusso vient de lancer tous les jams de Led Zeppelin d'affilée. Dans une délicieuse collection des meilleurs riffs de guitare du groupe britannique, Boccarusso a réalisé une vidéo de près de 15 minutes dans laquelle vous vous immergez dans le monde des meilleurs rythmes de la discographie de Led Zeppelin.

La vidéo présente des riffs allant de "Good Times Bad Times" du premier album éponyme du groupe en 1969 à "Black Dog" et, bien sûr, "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin IV, à "In the Evening" de l'album de 1979, In ​​Through the Out Door. En cours de route, Boccarusso passe d'une guitare acoustique à une guitare électrique (et parfois les deux à la fois).

Ce ne serait pas la première fois qu'une vidéo comme celle-ci est montée. En 2017, il a sorti une vidéo similaire avec 50 riffs classiques du légendaire groupe de rock australien AC / DC, et a également suivi une vidéo avec des performances similaires à travers la musique d'Iron Maiden, Metallica et 100 grands solos de métal. Les deux vidéos servent d'introduction très, très simple et rapide au monde de ces groupes au cas où vous ne connaissez pas leur son à 100%. Mais si vous êtes un de ces fans d'os rouges, cette vidéo vous fera découvrir de manière très inhabituelle les succès que vous aimez déjà. Ici, nous quittons la vidéo pour profiter de 15 minutes d'excellents riffs de guitare créés par Jimmy Page, John Paul Jones et Robert Plant (et aussi l'AC / DC).