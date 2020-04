Le Hollywood Reporter-Billboard Group devient «MRC Media»

Le Hollywood Reporter-Billboard Group change de nom pour MRC Media. La société mère Valence Media change également de nom.

Cette décision intervient après le départ du directeur de la rédaction du Hollywood Reporter, Matthew Belloni. Le départ semble provenir de conflits avec la direction de Valence sur l’indépendance éditoriale. Selon des initiés, Valence a souvent fait pression sur Belloni pour adoucir sa couverture des célébrités et des entreprises dans des partenariats commerciaux.

Le moment du changement de nom est suspect, bien que le rapport initial de Variety indique que la chance à MRC Media était prévue avant le départ de Belloni. Apparemment, des notes de service internes faisaient référence à l’entreprise sous le nom de MRC Media depuis mai dernier. Valence Media est dirigée par Asif Satchu et Modi Wiczyk, qui ont fondé Media Rights Capital (MRC) – un atelier de production pour «Ozark» et «House of Cards».

Des courriels divulgués ont révélé que THR avait subi des pressions pour promouvoir des projets de Media Rights Capital. Dans une note de clôture adressée au personnel, Belloni a fait référence à cette tension, malgré le fait que la scission était 100% amicale.

En 2018, THR-Billboard Group s’est retrouvé impliqué dans un scandale de mauvaise gestion.

Alors que le reste de la presse musicale se précipitait pour couvrir l’événement, Billboard et les publications connexes accusaient un sérieux retard. Le Daily Beast a dévoilé une histoire selon laquelle l’ancien PDG John Amato avait été poussé à cause de multiples problèmes sur le lieu de travail, notamment divers cas d’irrégularités sexuelles. Il a également été accusé d’avoir protégé Charlie Walk, qui subissait un #metoo brutal à l’époque (et finalement repoussé de Republic Records).

Selon un rapport, Amato aurait pu obtenir un forfait de sortie de 18 millions de dollars pour avoir quitté son poste, un rapport qui a été contré par au moins une source proche de la destitution de l’exécutif. Si c’était vrai, c’était un paiement sain, surtout à la lumière des allégations de harcèlement sexuel et des commentaires inappropriés et des événements de l’entreprise.

Après son départ, deux des meilleurs lieutenants d’Amato du groupe ont également fait l’objet de plaintes d’employés. Valence Media avait déclaré à l’époque qu’il enquêterait sur ces allégations de faute et prendrait les «mesures appropriées».

Maintenant, deux ans plus tard, THR-Billboard Group change de nom pour MRC Media et essaie peut-être d’effacer un passé moins que brillant.

Les dirigeants de Valence avaient alors déclaré que des efforts seraient faits pour diversifier les rangs de la direction. La note mentionnait également «la transition des personnes si elles ne suivaient pas les directives de l’entreprise».