Le jeu offre quelques conseils aux jeunes rappeurs en disant “Restez indépendant”

Rapper The Game a quelques conseils à donner aux jeunes rappeurs qui cherchent à percer dans l’industrie musicale.

Il dit que les jeunes talents devraient éviter de signer des «accords d’esclaves» avec des maisons de disques. Le rappeur franc-parler a pris Twitter sur une longue haleine contre les labels de musique.

“Les labels signent de jeunes artistes pour négocier des accords, et leur seule préoccupation est de savoir comment ils peuvent vous utiliser pour gagner plus d’argent”, a déclaré le rappeur. “Ils ne vous font même plus de publicité ni de commercialisation; ils vous ont laissé le faire vous-même sur IG pendant qu’ils s’asseyent, volent et attendent le prochain vous », a-t-il terminé.

Les jeunes rappeurs devraient «rester indépendants» et posséder leurs maîtres, selon The Game.

«Faites le travail vous-même, et le gain en vaudra la peine. Presque 20 ans dans la musique et personne ne m’a jamais dit ça. Merde, je les attends toujours pour te le dire, »finit-il.

Il semblait également se plaindre de la musique en streaming en général. Dans un autre tweet, il a fait valoir qu’Internet avait fait subir un lavage de cerveau aux gens en leur faisant croire que la «musique farfelue» valait la peine d’être entendue. Il ne laisse aucun indice sur qui il fait référence dans le tweet. Les fans pensent que la nouvelle ère des rappeurs SoundCloud pourrait être une cible.

C’est une position intéressante à tenir compte tenu du message qu’il véhicule. Il dit que les jeunes rappeurs devraient rester indépendants et posséder leurs maîtres dans un seul tweet. Ensuite, il suit cela en disant qu’Internet aide n’importe qui à distribuer de la musique “wack ass” que les gens sont soumis au lavage de cerveau.

Internet a énormément aidé la découverte de la musique – Justin Bieber, Nicki Minaj et The Weeknd doivent tous leurs débuts à la découverte d’Internet. Les algorithmes ne stimulent pas les goûts musicaux, ou le font-ils? Le jury ne sait toujours pas comment les algorithmes peuvent influencer les goûts de la musique, mais il est loin d’être «endoctriné» pour aimer une chanson ou un album d’un artiste.