Le jeu perd son label, l’album ‘Born 2 Rap’ dans un jugement d’agression sexuelle

Une femme qui a accusé The Game d’agression sexuelle a pris le contrôle de son label dans le cadre d’un jugement de 7 millions de dollars contre le rappeur.

Priscilla Rainey, ancienne candidate à une émission de télé-réalité, a obtenu «tous les droits, titres et intérêts» sur tout argent, propriété ou paiements futurs en raison du label indépendant de Game LA Prolific, qu’il a lancé avec son dernier album Born 2 Rap en Novembre.

Selon AllHipHop, Rainey conserve désormais la propriété de Born 2 Rap et les redevances de l’album, ainsi que tout salaire que Game aurait pu se payer via LA Prolific.

«Tous les tiers qui reçoivent un avis de la présente ordonnance sont tenus de payer tout l’argent ou les biens dus, ou de devenir dus, en vertu de la présente ordonnance, directement au demandeur soit: (1) par chèque à l’ordre de« Priscilla Rainey », et remis à l’avocat du demandeur “jusqu’à ce que le jugement soit entièrement satisfait”, a déclaré la juge Virginia A. Phillips.

Selon le juge, si Game tente d’aller à l’encontre de la décision et de collecter l’argent, il pourrait être accusé d’outrage au tribunal.

Rainey affirme que le rappeur l’a agressée sexuellement dans un bar des sports de Chicago en 2015 alors qu’il enregistrait son émission de téléréalité VH1 “She’s Got Game”. Elle l’a poursuivi pour 10 millions de dollars en 2015, mais il ne s’est pas présenté au tribunal et a ignoré le procès. En conséquence, le tribunal lui a ordonné de verser 7,13 millions de dollars de dommages et intérêts à Rainey.

Game s’est prononcé contre son accusateur sur les réseaux sociaux. Plus tôt ce mois-ci, Rainey a publié une photo d’elle-même dans sa Porsche avec des piles d’argent sur ses genoux. Quand quelqu’un a commenté que c’était “l’argent du jeu”, elle a applaudi en retour, en écrivant: “Mon garce d’argent, n’a pas reçu un sou de cet agresseur. J’ai le mien dans la boue.