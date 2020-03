Le jour du magasin de disques 2020 reporté à juin en raison d’un coronavirus

La journée Record Store 2020 a été reportée en raison d’une «incertitude sans précédent» autour de la pandémie de coronavirus.

L’événement, traditionnellement le plus grand jour de l’année pour les ventes record, devait avoir lieu le 18 avril et se poursuivra désormais le 20 juin.

L’événement annuel de cette année devait voir des centaines de disques vinyle et de cassettes vendus exclusivement par des magasins de disques indépendants pour une seule journée. Jusqu’à 230 magasins de disques indépendants de tous les coins du Royaume-Uni, ainsi que des milliers à travers le monde, devaient participer aux célébrations avec des performances en direct en magasin, des mini festivals de rue et des divertissements.

Les organisateurs ont déclaré via une déclaration sur leur canaux de médias sociaux: «Nous sommes tristes d’annoncer qu’à la suite d’une décision prise par les organisateurs de Record Store Day, l’événement sera reporté au 20 juin. Cette décision intervient à un moment d’incertitude sans précédent et la santé et la sécurité du grand public doivent venir en premier. Ce n’était absolument pas une décision facile à prendre, car des centaines de magasins et de labels indépendants ont travaillé dur pour les célébrations de cette année.

«Nous travaillons avec tous nos partenaires et nos magasins pour rendre ce changement aussi fluide que possible pour tout le monde: clients, magasins de disques, artistes, labels et plus encore. La journée du magasin de disques est partout et nous voulons organiser notre fête lorsque tout le monde peut se réunir en toute sécurité pour célébrer la vie, l’art, la musique et la culture du magasin de disques indépendant.

«Compte tenu des défis auxquels est confrontée la communauté des magasins de disques indépendants, nous exhortons les fans de musique à continuer de soutenir leur magasin de disques local de toutes les manières possibles pour nous aider à traverser ce qui est sur le point de devenir une période très difficile. Merci toujours pour votre soutien continu et nous avons hâte de vous voir dans les magasins de disques le 20 juin. »

Les préoccupations concernant la propagation du coronavirus ont vu de nombreuses tournées et festivals annulés. Billie Eilish, My Chemical Romance, Machine Rage Against The Machine, Tool, The Who et Pearl Jam font partie des artistes qui ont annulé des dates, tandis que Coachella, Download Australia et le Rock And Roll Hall Of Fame ont tous été annulés ou reportés. Live Nation et AEG ont suspendu toutes les tournées à grande échelle jusqu’en avril.

Pour plus de mises à jour, visitez le site officiel de Record Store Day.