Le jour où les membres de Rammstein se sont embrassés en Russie pour protester contre les politiques anti-LGBTQ

Cela n’aimera pas Poutine. Et l’on sait qu’en Russie, leLoi anti-propagande LGBT«(Centré sur les mineurs) a suscité une vive controverse car, selon les mots du même président russe»une personne doit grandir et mûrir pour pouvoir décider qui elle est“, Finir avec un”laisser les enfants seuls“. C’est comme quand quelqu’un dit: “Je n’ai rien contre les gays, mais …”.

Mais qu’en pensez-vous … c’est sorti Rammstein à retirer pour protester contre cette position anti-LGBT “déguisée” du pays susmentionné, et c’est que lors d’un concert qu’ils ont donné au stade Luzhniki de Moscou, deux membres du groupe allemand ont embrassé la scène pour faire entendre leur voix dans cette situation .

Ce sont les guitaristes Paul Landers et Richard Kruspe, qui se sont embrassés lors de la représentation de “Auslander”. Oeil, car ce n’est pas la première fois qu’ils s’embrassent sur cette tournée, il y a même des fans qui appellent ce couple “Paulchard”.

Désolé, je suis peut-être un peu exagéré à ce sujet, mais:

PAUL ET RICHARD ont réellement baisé! ILS ONT FAIT FINALEMENT! AAAAH !!! ♥ ️💕 ♥ ️💕🏳️‍🌈 # Rammstein #Paulchard pic.twitter.com/9hRRz05jac

– Earl d’Ipanema 击 (@laudadoom) 2 juin 2019

“Россия, мы любим тебя!”, Ou plutôt, “Russie, nous vous aimons!«C’était le message qu’ils ont partagé sur Instagram, où ils ont téléchargé la photo du moment exact du baiser. De plus, il y avait des fans du groupe qui ont enregistré cela.

Il est bien connu que le groupe dirigé par Till Lindemann rencontre de temps en temps de fortes controverses, mais pas précisément à cause de ce problème, mais à cause de la force et du graphisme de leur contenu. Bien qu’il soit intéressant de mentionner que, selon NME, en Pologne, Lindemann et l’entreprise se pressaient avec un drapeau LGBT après que ce pays eut de forts affrontements le jour de la fierté.

N’oubliez pas que Rammstein Il viendra au Mexique en septembre pour offrir deux concerts au Foro Sol du CDMX. Billets ici!