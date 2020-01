Le jour où Phil Collins a proposé de remplacer Keith Moon dans The Who

Phil Collins Il est connu par beaucoup pour être le batteur d’origine – et après le départ de Peter Gabriel – le chanteur et leader de Genesis, l’un des groupes de rock progressif les plus célèbres de l’histoire. Ou peut-être (s’ils sont plus jeunes) qu’ils l’ont entendu chanter les chansons originales (même en espagnol) de la version animée de Tarzan que Disney a créée en 1999. Mais autour du musicien, il y a beaucoup d’histoires qui, en plus de sa longue carrière, ont fait de lui une véritable légende.

L’un d’eux était quand il a naïvement eu l’idée géniale d’être le nouveau batteur de The Who. Oui, ce n’est pas une blague. Il s’avère qu’en 1978, Phil Collins était à un stade assez étrange parce qu’il était sur le point de quitter Genesis et il voulait trouver de nouveaux horizons musicaux, alors il a pensé à trouver un moyen de collaborer avec certaines de ses idoles.

Phil l’a fait, parce que la même année, il a commencé à travailler avec l’un des esprits créatifs les plus importants que l’Angleterre a donné et le guitariste de The Who, Pete Towshend. À cette époque, le groupe pionnier de la vague britannique traversait l’un des moments les plus sombres de son histoire, le batteur excentrique, Keith Moon était mort en laissant un énorme trou (et presque irremplaçable) et mettre en danger le sort du groupe.

Townshend a profité de l’époque où The Who s’était arrêté pour travailler sur certaines chansons avec le bassiste de The Faces Ronnie Lane. Le résultat fut un disque qui s’éloigna complètement de tout ce à quoi nous étions habitués, car il ressemblait plus à du rock folk, comme s’ils essayaient d’échapper aux guitares qu’ils faisaient depuis des années et Lors de ces séances, un jeune Phil Collins est apparu.

Au milieu de sessions d’enregistrement intenses et avec l’incertitude de savoir ce qui arriverait à The Who, Phil Collins a trouvé facile de demander à Towshend s’il avait déjà trouvé le musicien qui tenterait de remplacer Moon derrière les tambours et s’offrirait incidemment comme l’une de ses options pour jouer rolas comme “My Generation” ou “Tattoo”, profitant du fait qu’il avait déjà en tête de quitter Genesis en raison des problèmes croissants qui se posaient parmi ses membres.

Malheureusement, et brisant le cœur de Collins, Pete Towshend a répondu qu’il avait déjà parlé à Kenney Jones – également membre de The Faces et qui partait souvent en fuite avec le Who when Moon n’était pas disposé à jouer – et a confirmé qu’il serait en charge de l’approvisionnement du légendaire batteur.

Des années plus tard, pour être exact en 1989, Phil serait finalement joué sur scène avec Pete Townshend, Roger Daltrey et John Entwistle quand Il est invité à participer à une nouvelle version de l’opéra rock que The Who compose en 1969, Tommy. Là en plus de jouer au fauteuil aussi Il a pris le rôle de Keith Moon en tant qu’oncle Ernie que bien qu’il s’agisse d’interpréter un pédophile, il s’agissait pour lui de réaliser l’un des rêves de sa vie.

Après tout ça, Collins a décidé de revenir avec Genesis et de vivre une deuxième étape avec le groupe plein de succès, où lui et les autres membres ont fini de se consacrer à l’un des groupes de rock progressif les plus importants. Pour sa part The Who s’est séparé brièvement mais des années plus tard, ils sont revenus pour nous montrer pourquoi ils sont l’un des groupes les plus légendaires de l’histoire. Ils disent que la vie que vous empoisonnez n’est pas comme on le souhaiterait et Phil Collins a été très clair à ce sujet lorsqu’il a été battu pour remplacer Ketih Moon.