Le jour où Syd Barrett a rendu visite à Pink Floyd dans le studio après tout …

Bien qu’il ait été dans son esprit et physiquement dans la maison de sa mère pendant des années, la présence de Syd Barrett, le Crazy Diamond, se ressentait toujours dans toutes les activités de Pink Floyd, même quand ils ont commencé à enregistrer l’album Wish You Were Here quelques jours avant que Syd lui-même apparaisse dans les sessions d’enregistrement le 5 juin 1975.

Le titre de l’album et le grand «Shine On You Crazy Diamond» ont été inspirés par Barrett, qui était le leader et compositeur principal du groupe depuis sa création au début des années 60. Après l’avoir dirigé (ou plutôt abandonné) le groupe pour en raison de son état mental détérioré, Roger Waters avait pris les rênes créatives de Pink floyd et je composais l’album inspiré de thèmes tels que l’isolement et l’évasion interne.

Le groupe enregistrait juste “Shine On You Crazy Diamond” quand Syd Barrett Il entra dans la cabine de contrôle du studio Abbey Road où ils mixaient la chanson. Waters a remarqué la présence d’un gars aux cheveux rasés, sans sourcils, en surpoids et yeux perdus, mais il n’y a prêté aucune attention. Richard Wright Il l’a également vu et a pensé que c’était un ami de Roger. Nick Mason Il ne l’a pas reconnu non plus.

David Gilmour Il pensa que c’était un assistant d’étude, jusqu’à ce qu’un certain temps l’observât, horrifié de reconnaître qu’il était son ex-partenaire et de communiquer la nouvelle à ses compagnons. Le créateur des couvertures du groupe Storm Thorgenson Il était également présent et a vu comment Waters et Gilmour ont fondu en larmes après avoir vu son ami dans un état d’absence totale, même s’il semblait bien et bavard.

Il a dit que son gras était dû au fait qu’il avait un grand réfrigérateur dans sa cuisine et avait mangé de nombreuses côtelettes de porc. Il a également dit au groupe qu’il était prêt à enregistrer ses parties de guitare, bien qu’après avoir entendu l’intégralité de la chanson “Shine On”, il ait apparemment perdu tout intérêt.

Gilmour Il venait de se marier ce jour-là, alors il avait organisé une petite réception dans la cantine du studio, Syd Barrett Il a été présent pendant un certain temps mais au fil des heures, il a disparu sans en parler à personne.

Ses amis de Pink floyd ils n’ont plus eu de nouvelles de lui jusqu’au jour de sa mort en 2006.

Bien que les paroles de “Shine On” étaient déjà terminées à leur arrivée Syd, on dit que la dernière partie d’elle pourrait être inspirée par sa présence il y a seulement 40 ans. Eh bien, il l’appelle un flûtiste comme dans le premier album du groupe The Piper at the Gates of Dawn et il lui dit aussi un peintre, un passe-temps qu’il avait Barrett pendant ses années d’isolement jusqu’à la fin de ses jours.

Eh bien, vous avez épuisé votre accueil avec une précision aléatoire, monté sur la brise d’acier.

Viens raver, voyeur de visions, viens peintre, piper, prisonnier et briller!

Et si vous écoutez attentivement la fin de la chanson, vous pouvez entendre un fragment à peine perceptible de la chanson “See Emily Play” en hommage à Barrett.

Gilmour a répété à plusieurs reprises que pendant toutes les occasions où il a joué la chanson en direct, il ne pourrait jamais le faire sans penser à Syd Barrett.

Comme indiqué Les eaux une fois, le groupe n’aurait jamais commencé sans lui, mais il n’aurait pas pu continuer si Barrett Je serais resté dedans.