Le juge clarifie les droits musicaux mondiaux et les principales stations de radio en matière de poursuites antitrust

La bataille juridique entre Global Music Rights (GMR) et le Radio Music License Committee (RMLC) a pris une autre tournure intéressante, un juge fédéral ayant autorisé chacune de ses poursuites antitrust.

GMR avait tenté de rejeter le procès antitrust du RMLC, qui allègue que le groupe des droits des artistes interprètes ou exécutants avait monopolisé les chansons et avait profité de la position avantageuse pour gonfler les coûts de licence. Dans sa décision, le juge de district américain Terry J. Hatter Jr. a évité d’insinuer que les affirmations du RMLC étaient sûrement prouvées devant les tribunaux, mais a indiqué que leur fondement était suffisant pour empêcher un licenciement.

De même, le juge Hatcher Jr. a décidé que le procès antitrust de GMC contre le RMLC pouvait se poursuivre. Le RMLC avait essayé de rejeter le cas, qui affirme essentiellement que ses stations se concertent les unes avec les autres pour tirer parti du pouvoir de négociation et réduire le coût des licences de chansons. Comme dans le cas de la poursuite antitrust du RMLC, le juge a clairement indiqué qu’il ne permettait pas que l’affaire soit entendue devant les tribunaux ne confirmait pas la véracité des allégations d’inconduite.

Cependant, le juge Hatcher Jr. a rejeté la partie du procès du RMLC qui demandait des dommages-intérêts à GMR. L’homme de 78 ans a déclaré qu’un groupe commercial composé de diverses entreprises dans le domaine des affaires ne pouvait pas se regrouper et poursuivre des entités concurrentes pour une compensation financière, surtout quand il, comme le RMLC, est une organisation à but non lucratif.

L’année dernière, le ministère de la Justice a pesé sur les poursuites en soutenant la position de GMR, principalement en disant que le boycott collectif du RMLC pouvait violer les lois antitrust existantes.

GMR a été fondée en 2013 en tant qu’organisation de droits de performance de niveau supérieur, et un certain nombre d’artistes de haut niveau, dont Bruno Mars, Bruce Springsteen, Childish Gambino, Drake et Travis Scott, ont signé avec le groupe. Le RMLC est basé à Nashville et défend «les intérêts de l’industrie de la radio commerciale en matière de licences musicales».

À la fin du mois dernier, le RMLC a réglé un long procès avec Broadcast Music, Inc. (BMI). Ainsi, il n’est pas impossible que GMR et le RMLC finissent par mettre de côté leurs divergences et établissent une relation professionnelle typique – même si la possibilité semble lointaine pour le moment.