Le juge refuse de libérer R. Kelly de prison malgré la propagation du coronavirus

Un juge fédéral a refusé de libérer le rappeur assiégé R. Kelly du Metropolitan Correctional Center de Chicago, malgré la propagation continue du nouveau coronavirus dans l’établissement.

En expliquant sa décision de refuser la demande de libération, la juge de district américaine Ann M. Donnelly a cité le risque que R. Kelly interfère avec les victimes (et témoins) des nombreux crimes dont il est accusé; Les autorités fédérales ont accusé l’homme de 53 ans d’avoir falsifié des témoins lors de son précédent cas de pornographie juvénile à Chicago.

De plus, le juge Donnelly a souligné que la pandémie de COVID-19 entrave les ressources du tribunal et qu’il serait difficile de surveiller les activités de R. Kelly, y compris l’utilisation du téléphone et d’Internet, s’il était autorisé à rentrer chez lui.

Cette dernière tentative d’obtenir une libération en raison de problèmes de coronavirus – R. Kelly et son équipe juridique ont soumis leur première demande à la fin mars – alors que le natif de Chicago attend trois procès, à New York, en Illinois et au Minnesota. R. Kelly est incarcéré depuis juillet dernier et il a tenté en vain d’obtenir sa libération plusieurs fois avant le début de la crise des coronavirus.

En tant que tel, le chanteur “I Believe I Can Fly” a fait tout ce qui était en son pouvoir dans cette dernière demande, allant jusqu’à affirmer qu’il n’était pas un risque de fuite car il devait environ 2 millions de dollars à l’IRS.

Kelly a fait face à un éventail d’allégations d’abus sexuels (et d’accusations formelles) tout au long de sa carrière très réussie, remontant à sa tentative de 1994 d’épouser une Aaliyah de 15 ans. En 2008, un jury de Chicago l’a déclaré non coupable de 14 des 14 accusations de pornographie juvénile, mais les procureurs ont déposé une série de nouvelles accusations d’abus sexuels contre lui à la suite de la diffusion de Surviving R. Kelly au début de 2019.

À ce jour, le MCC de Chicago a signalé que 23 de ses 680 détenus environ avaient été testés positifs pour COVID-19; une victime, qui avait été logée au même étage que R. Kelly, est actuellement hospitalisée en raison de complications de santé liées à la maladie.

La semaine dernière, le cerveau du Festival Fyre, Billy McFarland, a demandé à purger le reste de sa peine à la maison; la prison fédérale où il est détenu, la FCI Elkton, a signalé plus de 60 cas de COVID-19 parmi les détenus, ainsi que 46 infections par le personnel. Notamment, un juge a accordé la demande de libération centrée sur le coronavirus de Tekashi 6ix9ine plus tôt ce mois-ci.

R. Kelly devrait provisoirement entamer son procès à Brooklyn le 29 septembre, tandis que sa procédure à Chicago devrait débuter le 13 octobre.