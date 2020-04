Le juge rejette la poursuite de musique universelle issue de l’incendie de 2008

Le juge John A. Kronstadt a rejeté le procès intenté contre Universal Music Group (UMG) par des artistes (et des parcs d’artistes) dont les bandes magnétiques avaient été endommagées lors de l’incendie de 2008 à Universal Studios.

Digital Music News a documenté la bataille juridique de longue date depuis qu’elle a commencé en juin 2019. Soundgarden, Hole et Steve Earle, ainsi que les domaines de Tupac Shakur et Tom Petty (ce dernier était représenté par l’ex-femme Jane Petty, qui possède un morceau du catalogue de Tom), a demandé une partie du paiement d’assurance d’Universal de l’incendie susmentionné, qui a détruit beaucoup plus de bandes maîtresses et d’enregistrements originaux que les cadres initialement indiqués.

L’affaire a apporté un éclairage supplémentaire sur l’étendue de l’incendie de 2008 et a rassuré certains des plaignants que leurs œuvres étaient restées intactes. (De nombreux autres artistes, dont Beck, Nirvana, REM et Jimmy Eat World, ont subi des pertes de bande maîtresse dans l’incendie, mais ont choisi de ne pas rejoindre le procès.) De manière significative, tous les plaignants, sauf Jane Petty, s’étaient retirés de l’affaire à l’heure de la révocation du juge Kronstadt.

Le juge Kronstadt a rejeté les six demandes de Jane Petty sans préjudice. Premièrement, l’argument de la rupture de contrat, qui se fonde sur l’idée que Jane Petty doit de l’argent d’assurance en raison du fait que les bandes maîtresses de son ex-mari ont été autorisées à UMG, a été refusée parce que l’équipe juridique des demandeurs n’a pas démontré que les maîtres étaient «autorisés sur une base forfaitaire». En d’autres termes, l’accord entre Petty et UMG concerne principalement les formes traditionnelles de revenus de licence par opposition au paiement pour l’utilisation des maîtres eux-mêmes.

Ensuite, l’argument du contrat de cautionnement – selon lequel UMG avait pris possession mais non la propriété des bandes magnétiques – a été rejeté parce que «Tom Petty n’a pas conservé le titre [actual ownership] aux enregistrements maîtres. ” De même, le juge Krondstadt a également nié que UMG a violé son «engagement implicite de bonne foi et d’utilisation équitable», car il s’est appuyé sur l’hypothèse que l’accord Tom Petty-UMG était un contrat de cautionnement.

La troisième étape du procès (allégation de négligence) a été rejetée parce qu’UMM n’avait pas l’obligation légale «de faire preuve de diligence raisonnable pour éviter une perte économique en stockant ses propres biens», tandis que la quatrième étape (relative à une «conduite imprudente» présumée d’UMG) a été refusé en grande partie à cause de cette dernière conclusion – qu’Universal Music n’avait pas été légalement tenu de prendre des mesures pour protéger les maîtres.

Enfin, les cinquième et sixième arguments, relatifs à la conversion et à la fausse déclaration par omission, ont été rejetés sans préjudice, car les contrats Petty-Universal Music concernent exclusivement les redevances (et non la valeur des maîtres eux-mêmes) et parce qu’une véritable omission n’a pas été établie par les plaignants, respectivement.

Au moment d’écrire ces lignes, Universal Music n’avait pas répondu publiquement au licenciement du procès. Hier, le PDG Lucian Grainge a révélé qu’il était sur le point de se rétablir complètement après une bataille de plusieurs semaines avec le nouveau coronavirus.