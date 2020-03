Le jury ordonne à Wolfgang de payer aux éditeurs de musique 189 500 $

Un jury new-yorkais a statué contre Wolfgang’s, un restaurateur d’images de concerts et distributeur de marchandises vintage, et a condamné la société de San Francisco à payer à plusieurs éditeurs de musique un total de 189 500 $.

Bien qu’un juge de district ait jugé Wolfgang – anciennement connu sous le nom de «Wolfgang’s Vault» – coupable de violation du droit d’auteur en 2018, pour avoir hébergé 197 vidéos de concerts sans licence appropriée, des questions se sont posées quant à savoir si une partie de ces violations étaient «délibérées ou intentionnelles», ainsi que l’impact que ce statut aurait sur la décision du jury.

Après un procès de 10 jours, le jury a conclu à l’unanimité que 167 des 197 œuvres protégées par le droit d’auteur avaient été délibérément violées et a infligé une amende correspondante de 167 000 $ à Wolfgang’s. De plus, le jury a déterminé que les 30 infractions restantes étaient commises par inadvertance et a fixé des frais de 22 500 $, portant ainsi le total général à 189 500 $.

Les représentants des plaignants ont exprimé leur accord avec la décision du jury mais ont contesté le montant des dommages-intérêts. Plus précisément, l’équipe juridique des plaignants a indiqué qu’elle pouvait faire appel du jugement parce qu’elle pensait que les jurés s’étaient précipités pour rendre le verdict à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

EMI Music Publishing et ABKCO, parmi plusieurs autres éditeurs de musique, ont intenté une action en justice en 2015. Dans le cadre de la décision susmentionnée de 2018, le juge de district a souligné que les licences mécaniques ne couvrent pas le contenu audiovisuel, comme les séquences de concerts en direct.

Dans d’autres nouvelles sur les atteintes au droit d’auteur, la semaine dernière, Katy Perry a battu le verdict stupéfiant de 2,8 millions de dollars avec lequel elle avait été giflée en 2019. Le consensus général parmi les fans et les professionnels de l’industrie semblait être que sa chanson “Dark Horse” ne ressemblait guère à celle de Flame ” Joyful Noise », mais néanmoins, le jury californien qui avait initialement entendu l’affaire était convaincu que Perry avait emprunté à Flame.

Inversement, Drake a surpris de nombreux experts de l’industrie en sortant victorieux le mois dernier d’une poursuite pour violation du droit d’auteur. L’utilisation par le rappeur canadien de «Jimmy Smith Rap» dans «Pound Cake / Paris Morton Music 2», qui consiste à échantillonner l’œuvre, a été une fois de plus (cette fois par un juge d’appel) considérée comme un usage loyal.

Pendant ce temps, Cardi B ne peut pas tout à fait secouer le procès de 5 millions de dollars pour tatouage qui a été déposé contre elle en 2017.