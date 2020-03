Le Kennedy Center suspend le salaire des musiciens malgré une relance de 25 millions de dollars

Dans un développement étonnant, la présidente du Kennedy Center, Deborah Rutter, a révélé que les 96 membres du National Symphony Orchestra (NSO) cesseront de recevoir des chèques de paie après le 3 avril, malgré le fait que le Kennedy Center ait obtenu 25 millions de dollars de financement supplémentaire grâce à la loi CARES de 2,2 billions de dollars.

Peu de temps après que le président Trump a signé le projet de loi de relance, lors d’une conférence téléphonique, Rutter aurait informé les membres de l’ONS que leur dernier jour de paie (jusqu’à la réouverture du Kennedy Center) arriverait le 3 avril. Et dans un coup tout aussi dévastateur, Rutter a également déclaré aux musiciens du National Symphony Orchestra que leur couverture de soins de santé expirera à la fin du mois de mai si le lieu ne reprend pas ses activités normales d’ici là.

À la fin de la semaine dernière, le maire de Washington, D.C., Muriel Bowser a ordonné à toutes les entreprises non essentielles de fermer jusqu’au 24 avril et a interdit les rassemblements de 10 personnes ou plus.

En réponse à la décision de Deborah Rutter, la section locale de la Fédération américaine des musiciens (AFM) a déposé un grief contre le Kennedy Center. La plainte met l’accent sur la dotation annuelle de 100 millions de dollars de l’établissement et allègue que, selon les termes de la convention collective actuelle, les employés devraient recevoir un préavis de six semaines avant que leur chèque de paie ne soit supprimé.

Il convient de noter que la présidente Rutter n’a pas manqué d’expliquer ses actions ou de contribuer à un effort d’épargne généralisé.

L’ancien président du Chicago Symphony Orchestra a déclaré que le déficit opérationnel du Kennedy Center pourrait passer de 20 millions de dollars à près de 60 millions de dollars cet été, en raison d’annulations de spectacles et de pertes de revenus. Le Kennedy Center a également cessé de payer ses plus de 700 membres du personnel, y compris les travailleurs des concessions, les huissiers et les collecteurs de billets, depuis sa fermeture plus tôt ce mois-ci.

En outre, Deborah Rutter a volontairement renoncé à son salaire – quelque 1,2 million de dollars par an – jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus se termine et que le Kennedy Center soit à nouveau ouvert aux affaires.

Le 26 mars, le président Trump a nommé 10 nouveaux membres, dont l’ancien gouverneur de la Louisiane Mike Huckabee et l’acteur Jon Voight, au conseil d’administration du Kennedy Center. Lors d’une récente conférence de presse, le président a félicité le président du Kennedy Center, David Rubenstein, et a reconnu l’impact fiscal du nouveau coronavirus sur les opérations et les revenus.