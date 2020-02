Le label 4Hunnid de YG signe un accord de joint-venture avec Epic / Sony

Le rappeur YG a signé un accord de JV entre son label, 4Hunnid, et Epic Records de Sony Music Entertainment.

Selon un accord annoncé pour la première fois par Variety ce (mercredi) matin, le rappeur de Compton sera à égalité avec Epic / Sony sur tous les futurs travaux. L’accord couvre la distribution ainsi que le marketing, les ventes et d’autres domaines pour une variété d’artistes signés. La sortie initiale dans le cadre de l’accord 4Hunnid-Epic proviendra de Day Sulan, qui a collaboré avec YG dans le passé.

Parlant du partenariat dans un communiqué, YG a déclaré qu’Epic offrait “une plate-forme pour notre expansion”, avant d’indiquer qu’il était “fier de l’opportunité” et qu’il avait l’intention “d’en profiter au maximum”. Toujours via une déclaration, la PDG d’Epic, Sylvia Rhone, a déclaré que son équipe était «ravie» de faire participer YG et 4Hunnid et que la signature «marquait un ajout passionnant à notre liste et à nos offres».

Au moment de la rédaction de cet article, les détails de l’accord 4Hunnid-Epic, y compris sa durée et ses conditions spécifiques, n’avaient pas été rendus publics.

YG, dont le nom complet est Keenon Daequan Ray Jackson, a fait irruption sur la scène musicale avec «Toot It and Boot It» en 2010. Depuis lors, l’homme de 29 ans a sorti cinq albums studio et un certain nombre de chansons à succès. 4Hunnid a été officiellement lancé en 2016 et a signé de nombreux artistes de rap prometteurs.

Le succès de YG derrière le micro s’est accompagné de nombreuses controverses.

Le membre auto-admis du Westside Tree Top Piru, un gang affilié à Compton des Bloods, a été abattu de trois balles lors d’un incident en 2015; il a par la suite refusé de coopérer avec la police.

Et à la fin du mois dernier, le domicile de YG a été pris d’assaut dans le cadre d’une enquête sur un vol en cours; le rappeur a été arrêté et sa performance prévue aux 62e Grammy Awards annuels a été annulée.

En 2019, le LAPD a fait une descente au domicile de YG tout en menant une enquête distincte, après que des passagers dans l’un de ses véhicules personnels aient échappé à la police et tiré plusieurs coups de feu, tuant un civil âgé.

YG a nié avoir participé aux crimes.