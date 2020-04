Le label BTS Big Hit Entertainment confirme un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de dollars en 2019

Le label / groupe de gestion BTS Big Hit Entertainment a confirmé que ses revenus pour 2019 dépassaient les 500 millions de dollars et que le revenu sans précédent était accompagné d’un bénéfice d’exploitation de plus de 85 millions de dollars.

Le succès de Big Hit Entertainment 2019 a été signalé pour la première fois par Digital Music News en février, après que le fondateur et co-PDG de Big Hit, Bang Si-hyuk (largement connu sous le nom de «Hitman Bang»), a fourni des détails sur les performances financières annuelles de son entreprise lors d’un briefing d’entreprise. . Maintenant, à la suite d’un audit tiers, Big Hit a confirmé les chiffres. Les revenus de l’entreprise pour 2019 se sont élevés à environ 507,9 millions de dollars, tandis que le bénéfice d’exploitation s’élevait à environ 85,4 millions de dollars.

Le PDG Bang a attribué les marges extrêmement impressionnantes à un modèle d’entreprise diversifié et à une importance accrue accordée aux tournées.

L’attribution semble correcte, car 2019 a vu le groupe de sept musiciens BTS immensément populaire sortir une application de jeu, BTS World, abandonner un téléphone LG personnalisé et se produire en Amérique, en Europe et en Asie.

BTS avait l’intention de se lancer dans une tournée mondiale complète à l’appui de Map of the Soul: 7, qui a été publié le 21 février 2020, mais la série de concerts a été reportée en réponse à la crise du coronavirus (COVID-19).

De même, il est difficile de savoir si Big Hit continuera de lancer une introduction en bourse (IPO), compte tenu de la réorganisation du marché provoquée par les coronavirus. Fin février, des sources ont indiqué que Big Hit avait consulté plusieurs souscripteurs d’IPO, signalant potentiellement un début plus tôt que prévu sur le marché public. Depuis lors, cependant, ni Big Hit ni des sources tierces n’ont commenté le statut de l’introduction en bourse.

Plus tôt cette semaine, BTS a diverti des millions de personnes en se produisant (à distance, en provenance de Corée du Sud) sur The Late Late Show avec James Corden. De plus, les membres de BTS participent toujours à BTS Run, une émission de variétés gratuite; un nouvel épisode de BTS Run sorti hier.

Malgré la crise actuelle des coronavirus et la baisse du streaming musical, les ventes de Map of the Soul: 7 se maintiendraient.