Le label BTS Big Hit Entertainment va rapidement de l’avant avec les plans d’introduction en bourse

Il semble que le label BTS Big Hit Entertainment sera rendu public beaucoup plus tôt que prévu.

Après avoir été évalué à plus d’un milliard de dollars l’été dernier (un chiffre qui, bien qu’impressionnant à l’époque, s’est avéré depuis beaucoup trop faible), les dirigeants de Big Hit ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de rendre publique leur entreprise dans un avenir proche. … malgré quelques rumeurs contraires.

Maintenant, plusieurs rapports indiquent que Big Hit a consulté plusieurs preneurs fermes d’introduction en bourse – des professionnels bancaires qui gèrent les obligations réglementaires, les dépôts légaux et les détails des prix – avant les débuts attendus du marché boursier plus tard cette année. Le Financial Times fait partie de ceux qui signalent cette évolution.

JPMorgan, NH Investment & Securities (une société financière basée à Séoul) et Korea Investment & Securities ont été retenus comme preneurs fermes, selon les détails divulgués, le groupe financier Mirae Asset Financial de Séoul servant de co-gérant. Cette liste peut être tronquée, développée ou modifiée; ni Big Hit ni les sociétés cotées n’ont confirmé publiquement cette affirmation.

En outre, des sources ont déclaré que la valorisation de Big Hit pourrait être beaucoup plus importante que ce que les experts avaient prévu auparavant – à hauteur de 5 milliards de dollars. Il est probable que Big Hit ait accéléré le processus d’introduction en bourse en réponse au rapport financier encourageant de l’année dernière; grâce principalement à l’immense rentabilité de BTS, le groupe de garçons de renommée internationale, le chiffre d’affaires de Big Hit en 2019 a presque dépassé la barre des 500 millions de dollars.

Big Hit Entertainment n’est pas le seul label qui cherche à tirer profit d’une première offre publique.

Plus tôt ce mois-ci, Warner Music Group (WMG) a annoncé qu’ils entreraient à nouveau en bourse, après avoir été privés par Access Industries en 2011. Peu de temps après, Vivendi, la société mère d’Universal Music Group (UMG), a annoncé son intention de rendre UMG publique par 2023. Vivendi cherche depuis longtemps à capitaliser sur les bénéfices croissants d’UMG; en 2019, la société française a vendu un dixième d’UMG pour un montant stupéfiant de 3,36 milliards de dollars.

Le plus récent album de BTS, Map of the Soul: 7, sorti le 21 février. Le travail a été bien accueilli par les critiques et les chiffres préliminaires des ventes sont extrêmement positifs. BTS devrait commencer une tournée mondiale le 11 avril, avec un concert au stade à Séoul. Cependant, il est possible que cette performance et les suivantes soient reportées en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.