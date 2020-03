Le label de lancement Gavilán Rayna Russom de LCD Soundsystem annonce un nouvel album

Gavilán Rayna Russom de LCD Soundsystem lance son propre label et sa première sortie sera son deuxième album solo. Secret Passage est prévu pour le 26 mars sur Voluminous Arts. Russom a également partagé un nouveau morceau de Secret Passage. Écoutez «Shotgun Hits With Boys Who Drum on Metal (for Cheyney)» ci-dessous.

Selon un communiqué de presse, le prochain album de Russom est un hommage au East Side Rail Tunnel de Providence, Rhode Island, où l’artiste a rencontré bon nombre de ses amis et collaborateurs, transformant le tunnel en «espaces de construction communautaire créative». Chaque morceau de Secret Passage est dédié aux amitiés qu’elle y a nouées. «Shotgun Hits With Boys Who Drum on Metal», par exemple, est dédié à l’artiste visuel Cheyney Thompson.

Bien que Russom n’ait pas encore répertorié de sorties supplémentaires sur Voluminous Arts, le label se concentrera sur la mise en évidence «d’artistes électroniques et expérimentaux dont le travail remet en cause des catégories fixes de genre et de catégorisation», selon les médias.

Le premier album solo de Gavilán Rayna Russom était The Envoy de 2019. Revisitez «L’identité trans de Gavin Russom est une grosse affaire, mais sa musique aussi» sur le terrain.

Passage secret:

01 Une place pour nous parmi les ruines (pour Alyson)

02 Shotgun Hits with Boys who Drum on Metal (pour Cheyney)

03 Ghosts Wail in Us (pour Mike)

04 Sarafina appelle parce que la police bat les gens (pour Brian c.)

05 Feux d’artifice (pour Brian T.)

.