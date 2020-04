Le Latitude Festival 2020 est-il annulé? Les organisateurs font une nouvelle annonce – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude, mais le Latitude Festival 2020 est-il annulé?

La saison des festivals a été remise en question cette année, de nombreux événements devant être annulés ou reportés.

Il y a quelques semaines à peine, Boris Johnson a livré les nouvelles que beaucoup d’entre nous attendaient. Dans une déclaration sincère, il a annoncé que nous devons respecter les directives du gouvernement, rester à la maison et sauver des vies.

Dans le discours, il a ajouté que nous ne devons nous aventurer pour le travail que si cela est absolument nécessaire, pour acheter les produits essentiels aussi rarement que possible et pour faire de l’exercice une fois par jour si nous le souhaitons.

Depuis lors, tant de festivals de musique ont fait l’annonce redoutée.

Pour les espoirs de Latitude, tous les yeux et toutes les oreilles sont attentifs en ce moment. Les goûts de Glastonbury, Download, Isle of Wight et Lovebox l’ont déjà appelé, mais Latitude a-t-il emboîté le pas?

Une zone de stands de nourriture et de boissons occupée pendant le Latitude Festival le 21 juillet 2019 à Southwold au Royaume-Uni.

Le Latitude Festival 2020 est-il annulé?

Latitude Festival 2020 est officiellement annulé et n’aura plus lieu à la date précédemment confirmée du jeudi 16 juillet 2020.

Sur le site Internet, ils ont posé une déclaration le lundi 27 avril 2020, annonçant la nouvelle: «Le Latitude Festival n’aura plus lieu cette année. Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival de cette année se poursuive. »

«Notre cœur va aux fans, artistes, fournisseurs, interprètes, bénévoles – toute notre famille Latitude. Merci, comme toujours, pour votre soutien continu. »

Ils ont également posté sur Twitter [see below].

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Latitude 2020: déclaration suite

La déclaration continue: «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. Cherchez un e-mail de votre agent de billetterie très bientôt et veuillez ne le contacter que si vous n’avez pas été contacté après 7 jours car ils sont très occupés en ce moment. Si vous avez acheté votre billet dans un magasin physique, veuillez contacter ce magasin pour obtenir votre remboursement. »

Concernant les plans futurs, ils ajoutent: «Nous allons tout mettre en œuvre pour planifier le meilleur Latitude que vous ayez jamais visité et nous avons hâte de vous voir en juillet 2021. Pour l’instant, restez en sécurité, en bonne santé et prenez soin de vous L’une et l’autre.”

