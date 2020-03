Le Latitude Festival 2020 est-il annulé? Tout ce que nous savons jusqu’à présent – HITC

De nombreux événements sont confrontés à l’incertitude, mais le Latitude Festival 2020 est-il annulé?

La saison des festivals a été remise en question cette année, de nombreux événements devant être annulés ou reportés.

Tous les yeux et les oreilles sont attentifs en ce moment, avec des mises à jour provenant en permanence de diverses sources. Dans une récente déclaration, Boris Johnson a déclaré: «Nous avons besoin que les gens commencent à travailler à domicile là où ils le peuvent. Et vous devez éviter les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux de ce type. »

Le public est encouragé à s’auto-isoler autant que possible afin d’empêcher une nouvelle propagation, ce qui a bien sûr remis en question notre vie sociale.

De nombreux lieux sociaux auxquels le Premier ministre fait référence prennent des précautions et ferment leurs portes, des sociétés comme Cineworld et Odeon ayant récemment annoncé des fermetures temporaires conformément aux directives du gouvernement.

Les musiciens reportent les tournées pour la sécurité du public, mais avec la saison des festivals imminente, ceux qui prévoient assister au Latitude Festival 2020 sont curieux de voir les plans de l’organisateur pour l’avenir…

Une zone de stands de nourriture et de boissons occupée pendant le Latitude Festival le 21 juillet 2019 à Southwold au Royaume-Uni.

Le Latitude Festival 2020 est-il annulé?

À l’heure actuelle, Latitude Festival 2020 est, bien sûr, sous surveillance. Cependant, il n’a pas été annulé et devrait se poursuivre à la date confirmée du jeudi 16 juillet 2020, sur quatre jours.

D’autres festivals populaires tels que Reading & Leeds et Download devraient également se poursuivre, mais avec des mises à jour quotidiennes, il est probable que les événements pourraient encore être reportés afin d’assurer la sécurité des clients.

La mise à jour la plus récente sur la page Twitter du Latitude Festival a eu lieu le samedi 14 mars avec les annonces d’artistes tels que Jo Brand et plus encore.

Assurez-vous de les suivre sur Twitter pour les mises à jour potentielles.

Bien que les parieurs soient toujours prêts à affluer sur le site de Henham Park en juillet, il y a encore des préoccupations quant à la façon dont cela sera réalisé, car les déplacements et la sécurité des artistes et des clients seront certainement un problème.

Artistes incontournables à Latitude 2020

À partir de maintenant, il est prévu d’aller de l’avant.

Donc, il vaut toujours la peine de considérer qui vous devriez voir sur le projet de loi s’il se déclenche sans accroc. Il y a tellement de grands actes déjà annoncés, avec les titres phares de cette année venant avec la permission de Haim, Liam Gallagher et The Chemical Brothers.

Il convient également de noter que Snow Patrol jouera un ensemble spécial dimanche midi après avoir été incapable de jouer l’année dernière.

Parmi les actes musicaux déjà confirmés, nous vous recommandons vivement d’aller voir les goûts de Haim, Michael Kiwanuka, Phoebe Bridgers, Stella Donnelly, Charli XCX, Keane, Kate Tempest, Confidence Man, The Beths and King Gizzard et le Lizard Wizard .

Cependant, l’une des meilleures choses à propos de Latitude est la découverte de nouvelles musiques. C’est sans doute l’un des meilleurs festivals britanniques pour trouver vos nouveaux musiciens préférés!

