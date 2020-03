Le leader de Converge Jacob Bannon lance le projet Death Metal Umbra Vitae

CONVERGER chanteur Jacob Bannon a uni ses forces avec les guitaristes Sean Martin (LANGUES À TWITCHING, ex-HATEBREED) et Mike McKenzie (THE RED CHORD, STOMACH EARTH), bassiste Greg Weeks (THE RED CHORD) et batteur Jon Rice (UNCLE ACID & THE DEADBEATS, ex-JOB FOR A COWBOY) dans un nouveau projet de death metal appelé UMBRA VITAE (nommé d’après un poème de Georg Heym, publié pour la première fois en 1912). UMBRA VITAEpremier album de, “Shadow Of Life”, sortira le 1er mai via Bannonest propre Deathwish Inc. étiquette.

“J’adore absolument être CONVERGER – ça fait partie du tissu de mon être depuis que je suis gamin, ” Bannon dit Revolver. “J’y ai passé plus de la moitié de ma vie. Mais ce n’est pas vraiment un groupe de métal, même s’il a parfois des tendances métaliques et est hyper-agressif. C’est la chose la plus proche que j’ai faite qui soit enracinée dans une mort plus traditionnelle. métal, au moins en termes de vitesse et de férocité et de lourdeur. “

UMBRA VITAEest le premier single, “Retour à zéro”, peut être diffusé ci-dessous.

“«Retour à zéro» consiste à éliminer la résistance dans sa vie afin d’être la meilleure version de “vous” que l’on puisse être “, Bannon dit. “Je pense que c’est un sujet qui peut être relaté pour beaucoup. Ce qu’est la résistance et comment elle se manifeste est unique pour chacun d’entre nous. Pour moi, c’est un processus constant et essentiel pour être un meilleur mari, père, ami, artiste et Vous trouverez ci-dessous une section des paroles qui le dit mieux que moi sous forme de paragraphe. Merci à tous ceux qui continuent d’écouter.

“Mordez la chaîne



Ne vous inclinez devant personne



Détruisez l’ego



Rayonner l’amour



Tailler un but



Où il n’y en avait pas



Avec compassion



Essuyez le sang



Supprimer la résistance



Et quitte la cage



Montez sur vos pieds



Acceptez votre rage



Il est temps de récupérer



Qu’est-ce qui vous revient de droit



Mordez sur la chaîne



Et ne vous inclinez devant personne “

le “Shadow Of Life” l’art de couverture a été créé par Janusz Jurek et peut être vu ci-dessous.

“Shadow Of Life” liste des pistes:

01. La décadence se dissout



02. Vide éthéré



03. Esthétique athée



04. Mantra Of Madness



05. La peur est un fossile



06. Paradis pollué



07. Enfer intime



08. Retour à zéro



09. Fleur de sang



dix. Shadow Of Life



