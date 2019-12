Le lecteur de streaming hors ligne Mighty ajoute la prise en charge d'Amazon Music

Le lecteur Mighty de type iPod Shuffle prend désormais en charge Amazon Music. Les utilisateurs puissants peuvent désormais ajouter du contenu d'Amazon Music à leurs appareils pour une lecture hors ligne.

Le lecteur de musique Mighty permet de mettre les services de streaming de musique numérique hors ligne sans téléphone ni connexion Internet. L'appareil a été lancé avec la prise en charge de Spotify au départ, mais il se développe désormais pour inclure d'autres services musicaux.

Le puissant fondateur et PDG Anthony Mendelson affirme que cette expansion n'est que la première étape importante.

«La compatibilité avec Amazon Music est une étape importante de notre stratégie visant à créer la première plate-forme pour diffuser de la musique en streaming sans téléphone, écran ou connexion Internet.

L'ajout du service de musique en streaming populaire fait de Mighty une solution attrayante pour les utilisateurs d'Amazon Music qui souhaitent profiter de leur musique en déplacement et sans téléphone. »

Mighty est l'un des premiers produits portables qui permet aux fans de musique en streaming d'écouter hors ligne. Les listes de lecture et les albums sont téléchargés sur le lecteur à l'aide d'une application associée. Une fois configuré, ce contenu peut être lu n'importe où sans appareil connecté.

Intégration avec Amazon Music lancée le 12 décembre pour les utilisateurs iOS. L'intégration pour les utilisateurs d'Android sera lancée début janvier. Les utilisateurs qui souhaitent commencer à utiliser Amazon Music avec leur appareil Mighty devront mettre à jour l'application compagnon.

Mighty a été fondée en 2016 par un groupe d'anciens employés de Google, Samsung, Dolby et Live Nation. Le Mighty Vibe dispose de suffisamment de stockage pour plus de 1000 chansons et offre jusqu'à cinq heures de lecture continue. Il est résistant à l'eau et aux chutes et est disponible en quatre couleurs. (L'une de ces couleurs est le vert emblématique de Spotify.)

L'appareil est disponible pour 85,99 $ et semble remplir une niche laissée de côté par l'iPod Shuffle. Soit dit en passant, Apple actualise en permanence la gamme iPod Touch, qui sont essentiellement des iPhones sans fonction de téléphone ou appareil photo puissant.

