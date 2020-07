Le légendaire compositeur de la bande originale oscarisé Ennio Morricone est décédé à 91 ans

Le compositeur italien oscarisé Ennio Morricone est décédé à l’âge de 91 ans.

La nouvelle a été rapportée par son ami de longue date et avocat Giorgio Assumma, qui a déclaré que Morricone est décédé à l’hôpital de Rome où il a récemment été admis après s’être cassé la jambe lors d’une chute.

Morricone a écrit les partitions de plus de 500 films et séries télévisées tout au long de sa carrière, y compris les westerns spaghetti classiques de Sergio Leone tels que Once Upon A Time In The West, tandis qu’il a également créé la musique d’autres films, notamment The Good, The Bad And The Ugly. , The Untouchables, The Mission, Il était une fois en Amérique, Cinema Paradiso, Kill Bill et The Hateful Eight.

L’influence de Morricone se retrouvait également dans le monde du prog, avec le saxophoniste et compositeur Theo Travis disant précédemment: «Sa musique est extrêmement progressive et il y a tellement d’ambition musicale, ainsi que le développement de thèmes, qui changent et réapparaissent dans un manière légèrement modifiée.

« De plus, il y a une merveilleuse orchestration, réunissant toutes sortes de forces musicales pour le bien de l’ensemble musical. L’immensité de l’échelle fait que la plupart des progs symphoniques ressemblent à votre groupe de pub local. »

Metallica a utilisé son titre The Ecstasy Of Gold avant tous ses concerts, le leader James Hetfield expliquant au milieu des années 80 pourquoi ils l’avaient choisi comme musique d’introduction.

Il a déclaré: «À l’origine, nous avions une bande vraiment épouvantable comme intro. Juste le bruit d’un cœur avec le rythme qui s’accélère. Ordures. Ensuite, notre manager à l’époque a eu l’idée de le remplacer par The Ecstasy Of Gold. Et depuis la première fois que nous l’avons utilisé, quelque chose s’est produit. Cela nous a juste préparé pour la nuit et a excité les fans. »

Des artistes comme Metallica, Roger Waters et Bruce Springsteen ont également couvert le travail du compositeur sur l’album hommage 2007 We All Love Ennio Morricone.

Morricone a reçu un Honorary Academy Award en 2007 par Clint Eastwood, mais a dû attendre jusqu’en 2016 pour son premier Oscar de la meilleure musique originale pour son travail sur The Hateful Eight de Quentin Tarantino.