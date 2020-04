Le légendaire manager du rock finlandais Seppo Vesterinen décède à 71 ans

Gestionnaire de rock finlandais légendaire Seppo Vesterinen est décédé à l’âge de 71 ans.

Vesterinen, qui a contribué à guider la carrière de certains des artistes musicaux les plus connus de Finlande, notamment LUI, HANOI ROCKS et LE RASME, est décédée jeudi soir (2 avril) dans un hôpital d’Ekenäs après une longue maladie, selon le Helsinki Times.

Vesterinen a reçu le prix de la culture de la ville d’Helsinki pour sa contribution à la culture finlandaise en 2005 et a été le premier à donner des cours d’arts du spectacle à l’Académie de théâtre d’Helsinki. Il a également mis en scène des productions à succès de “West Side Story” et “Hamlet”.

Vendredi, l’ancien LUI le batteur Mika “Gas Lipstick” Karppinen a pris les médias sociaux pour partager les nouvelles de Seppoest la mort. Il a écrit: Salut tout le monde. J’ai de tristes nouvelles. Seppo Vesterinen ex LUI le gestionnaire n’est plus avec nous. Il est décédé hier soir et est en itinérance avec Jimi Hendrix et John Bonham entre autres. Je ne pense pas avoir rencontré de personne plus gentille ou plus sage dans le monde de la musique. Tu nous manqueras mon cher ami. “

Hard rockers finlandais AMOUR RECKLESS, qui a commencé à travailler avec Vesterinen il y a près d’une décennie, a écrit sur leur Facebook page: “En mémoire de Seppo Vesterinen. Le plus grand manager de rock finlandais de l’histoire. Nous avons le cœur brisé. Merci pour tout. Repose en paix.”

Ex-HANOI ROCKS chanteur Michael Monroe a écrit sur ses réseaux sociaux: “Seppo Vesterinen, le plus grand manager finlandais de tous les temps nous a quittés. Repose en paix mon ami.”



