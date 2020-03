Le légendaire musicien Manu Dibango, victime d’un coronavirus, décède à 86 ans

La situation mondiale de COVID-19 – mieux connue sous le nom de coronavirus – est dans un état critique. Comme nous l’avons vu, ce virus a frappé la population et a causé la mort de nombreuses personnes, car il ne respecte absolument personne. Mais cette fois, c’était le monde de la musique, le musicien camerounais Manu Dibango est décédé ce 24 mars à l’âge de 86 ans, victime de la pandémie.

Cela a été rapporté par le compte officiel du musicien sur Facebook, qui a confirmé que la légende du jazz et sa fusion étaient mortes du virus qui sévit dans le monde: “Une voix s’élève de loin … Avec une profonde tristesse, nous annonçons la perte de Manu Dibango, notre Papy Groove, décédé le 24 mars 2020, à 86 ans, après avoir eu COVID-19.”

Le nom de Manu Dibango ne vous semble peut-être pas familier, mais nous sommes sûrs que vous l’avez entendu au moins une fois dans votre vie. Le musicien a commencé sa carrière à 15 ans, lorsque son père l’a envoyé en France pour étudier ses études professionnelles. Au milieu de l’atmosphère bohème de Paris est tombé amoureux du jazz et de la soul, alors il a commencé à jouer du saxophone, bien que plus tard, il incorporerait d’autres sons du monde entier tels que la salsa et les rythmes africains dans ses compositions..

Il a passé beaucoup de temps à former des groupes aux côtés d’autres musiciens talentueux, mais en 1972, il a décidé de se lancer dans sa carrière solo. Plus de six décennies Manu a sorti plus de 70 albums et est reconnu pour avoir changé la perception de la musique africaine dans le monde. Le succès et la reconnaissance mondiale sont venus avec son premier album O Boso, dans lequel il a inclus la célèbre chanson “Soul Makossa”.

Au milieu de cette chanson, il y a une histoire assez trouble, car en 2009, Dibango a poursuivi Michael Jackson pour avoir utilisé des parties de cette chanson dans l’un des jalons de Thriller, «Wanna Be Startin’ Somethin ». Le saxophoniste a allégué que la lignée de la pop star “Mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa” était une partie qu’il avait prise de sa composition. La lettre était puis échantillonné par Rihanna pour «Don’t Stop the Music» de 2007, ce qui l’amènerait également à engager une action en justice avec le chanteur. Tel que rapporté par Consequence of Sound, Jackson a admis avoir emprunté la ligne et conclu un accord avec Manu.

Mais au-delà de cette controverse, de nombreux artistes ont échantillonné la célèbre composition de Manu Dibango, comme Kanye West sur «Lost in the World», Public Enemy sur «Can’t Truss It» et JAY-Z sur «Face Off». Pour sa part, Les Chemical Brothers ont utilisé le “Ceddo” de Dibango dans “Battle Scars”et “Weya” du musicien camerounais peuvent être entendus sur “Renegades of Funk” et Soulsonic Force d’Afrika Bambaataa.

Comme si cela ne suffisait pas, Manu Dibango a également travaillé avec des musiciens de toutes sortes et de nombreuses parties du monde telles que Fania All Stars, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Sinéad O’Connor et bien d’autres. Il était sans aucun doute l’une des plus grandes figures avec une présence internationale dans l’histoire de la musique africaine.