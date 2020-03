Le légendaire pianiste de jazz McCoy Tyner décède à 81 ans

Le légendaire pianiste de jazz McCoy Tyner est décédé. Son décès a été confirmé par un post sur son compte Instagram officiel. «C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de la légende du jazz, Alfred‘ McCoy ’Tyner», indique la légende. “La musique et l’héritage de McCoy Tyner continueront d’inspirer les fans et les futurs talents pour les générations à venir.” Il avait 81 ans.

Né à Philadelphie en 1938, Tyner a commencé à jouer du piano et à prendre des leçons à l’âge de 13 ans. À l’âge de 20 ans, il se produisait aux côtés de Bennie Golson et Art Farmer au Jazztet, le sextuor de jazz qui a lancé sa carrière. Peu de temps après avoir commencé à jouer avec le Jazztet, Tyner a quitté le groupe pour rejoindre le quatuor de John Coltrane, jouant sur des disques emblématiques tels que My Favourite Things, A Love Supreme et d’autres. Son mandat au sein du quatuor a cimenté son héritage en tant que l’un des musiciens de jazz et pianistes les plus influents du XXe siècle.

En 1965, Tyner quitte le quatuor Coltrane et commence à poursuivre une carrière de chef d’orchestre, organisant ses propres groupes et publiant des albums sur des labels de jazz tant vantés comme Milestone, Blue Note et Impulse. Il se produira également avec d’autres noms notables, tels que Sonny Rollins (qui a fait une tournée avec Tyner et Ron Carter en tant que Milestone Jazzstars en 1978) et le bassiste Stanley Clarke.

Lorsqu’on lui a demandé en 2001 ce qu’il pensait être la plus grande récompense de jouer sur A Love Supreme, Tyner avait ceci à dire: «Pour faire simple, c’est le fait que j’ai joué dans un grand groupe. Aussi, le fait que nous fonctionnions comme une seule personne. Ce n’était pas comme si nous étions quatre gars sur scène à faire son propre genre de chose. En d’autres termes, il devait être en relation avec le total. Pour moi, c’est une merveilleuse façon non seulement de penser, mais de se comporter. Je pense à créer la civilité dans la vie et la société elle-même, à penser à vous-même en relation avec les autres. Ce que vous faites peut affecter quelqu’un d’autre. Nous devons être conscients de cela, que nous ne fonctionnons pas par nous-mêmes. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où tout le monde réfléchit démocratiquement, réfléchit en termes de ce qui se joue et comment cela vous affecte et comment votre réponse à cela affecte ceux qui vous entourent. »

.