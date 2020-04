Le législateur demande une enquête Ticketmaster; Le Congrès demande des réponses

Plus tôt cette semaine, dans la foulée de changements discrets à sa politique de remboursement en petits caractères, Ticketmaster est devenu la cible d’intenses critiques des fans. Aujourd’hui, la principale plateforme de billetterie fait face à une éventuelle enquête criminelle dans l’État de New York, ainsi qu’à un examen approfondi de la part de plusieurs membres du Congrès américain.

Au niveau de l’État, James Skoufis, un sénateur démocrate représentant le 39e district de New York, a exprimé ses préoccupations concernant les politiques de Ticketmaster dans une lettre au procureur général de New York, Letitia James. Skoufis a demandé l’ouverture d’une «enquête officielle» sur l’entreprise pour voir si son «irrégularité passait au niveau des sanctions pénales ou civiles».

Le sénateur Skoufis n’a pas mâché ses mots ou omis de préciser pourquoi il appelait à l’enquête officielle, soit: “Ticketmaster a modifié sans scrupule les politiques existantes au milieu de l’urgence de santé publique pour éviter apparemment de rembourser les clients.”

Le législateur de 32 ans faisait référence aux changements calmes susmentionnés – remboursements uniquement pour les événements annulés par opposition aux spectacles reportés et retardés – qui ont déclenché la colère des fans plus tôt cette semaine.

La lettre s’est terminée par une demande respectueuse que le procureur général James “prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs dans l’industrie des billets pour les événements en direct”, en plus d’une réitération selon laquelle une enquête en cours du Sénat de New York sur l’industrie de la billetterie se concentrera aux changements de politique au milieu de la pandémie de COVID-19.

Notamment, le refoulement du Congrès contre le changement de politique perçu de Ticketmaster n’a pas été limité au niveau de l’État. À Capitol Hill, le représentant Bill Pascrell Jr. (D-NJ) et la représentante Katie Porter (D-CA) ont rédigé leur propre lettre, qui a été partagée ce matin avec Digital Music News.

Adressé à la présidente de Ticketmaster, Amy Howe, et au président de Live Nation, Michael Rapino, le texte indique que ses auteurs sont “incrédules” sur les modifications en petits caractères, avant de déclarer “votre décision de confisquer leur [customers’] l’argent est répréhensible et doit être renversé immédiatement. »

Après cela, le représentant Porter et le représentant Pascrell Jr. introduisent plusieurs demandes détaillées, concernant le moment où la politique de remboursement a été modifiée, le nombre de demandes de remboursement qui ont été «refusées», la valeur totale de ces remboursements, etc. Les membres du Congrès ont clôturé la lettre en écrivant: “Face à cette urgence nationale, nous appelons votre entreprise à faire preuve de considération envers ses clients et à rembourser intégralement tous ceux qui en font la demande.”

Ticketmaster a répondu à la critique généralisée de ses conditions de remboursement sur les réseaux sociaux, soulignant que les organisateurs d’événements eux-mêmes détiennent l’argent de la vente des billets et possèdent la capacité d’émettre des remboursements pour les fonctions reportées ou retardées. Cependant, le communiqué a également noté que les contraintes financières et logistiques du coronavirus ont contraint certains organisateurs à retarder le processus de distribution des remboursements.

Pendant ce temps, les fans en colère continuent d’envoyer des messages et des plaintes fermement formulés sur Ticketmaster, dont certains allèguent que la société supprime ses tweets.

Au moment d’écrire ces lignes, la société mère de Ticketmaster, Live Nation, se négociait à environ 38 $ par action, soit une augmentation d’environ 4% par rapport à son prix de clôture précédent – mais environ la moitié de son prix d’avant la pandémie.