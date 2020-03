Le livestream de la Journée mondiale du piano de Deutsche Grammophon regardé par des millions

Deutsche Grammophon a célébré la Journée mondiale du piano le samedi 28 mars avec un festival virtuel en direct mondial mettant en vedette dix de leurs pianistes légendaires. Plus de 4 millions de personnes dans plus de 100 pays ont jusqu’à présent apprécié le festival virtuel, avec trois heures et demie de musique pour piano, via YouTube, Facebook et Medici.tv.

Le programme chargé d’émotion a été exécuté par Maria João Pires, Víkingur Ólafsson, Joep Beving, Rudolf Buchbinder, Seong-Jin Cho, Jan Lisiecki, Kit Armstrong, Simon Ghraichy, Daniil Trifonov et Evgeny Kissin. Les pianistes ont préenregistré des performances en direct intimes sur vidéo de smartphone, depuis la sécurité de leurs emplacements actuels, qui ont ensuite été diffusés en ligne pour créer un festival virtuel mondial unique. Ceux qui ont raté le livestream de la Journée mondiale du piano de samedi peuvent regarder le concert complet ci-dessous, ainsi que sur les chaînes YouTube et Facebook de Deutsche Grammophon, jusqu’au soir du 31 mars 2020.

Maria João Pires a ouvert le festival virtuel de la Journée mondiale du piano avec un appel à la compassion

La célèbre pianiste portugaise Maria João Pires a ouvert le festival virtuel de la Journée mondiale du piano avec un appel à la compassion et a déclaré: «Je pense que nous devrions prendre cette terrible crise que nous traversons comme… une réflexion, une réflexion sur ce que nous devrions faire mieux dans le futur – pour prendre plus soin de nous, de la planète et des autres. » Elle a associé ses paroles à une performance émouvante de la sonate «Pathétique» de Beethoven.

Parmi les autres faits saillants, mentionnons le mini-récital-conférence de Víkingur Ólafsson sur Debussy et Rameau, la Polonaise en la bémol de Chopin interprétée par Evgeny Kissin, de nouvelles œuvres inspirées des variations Diabelli de Beethoven, entre autres de Max Richter et Jörg Widmann, interprétées par Rudolf Buchbinder, et une sélection finale. de morceaux de L’art de la fugue de Bach enregistrés par Daniil Trifonov sur un piano à queue délabré dans une école fermée en République dominicaine. Le festival comprenait également des pièces de Chopin, Brahms et Mendelssohn, et la première mondiale de Solitude de Joep Beving.

“La beauté de la Journée mondiale du piano était de voir dix performances individuelles exceptionnelles former collectivement quelque chose de plus grand pour envoyer un message d’unité, d’espoir et de confort”

“Tout au long de l’histoire de la musique, le piano a probablement été le principal instrument de la solitude, un instrument sur lequel les musiciens ont exprimé leurs sentiments et leurs pensées les plus intimes – et a également composé de nouvelles musiques”, a expliqué le Dr Clemens Trautmann, président de Deutsche Grammophon. «La beauté de la Journée mondiale du piano a vu dix performances individuelles exceptionnelles former collectivement quelque chose de plus grand pour envoyer un message d’unité, d’espoir et de réconfort. Il s’agissait d’une initiative véritablement mondiale, créée dans dix endroits différents et livrée à un public dans plus de 100 pays. Je tiens à remercier tous nos artistes pour leur générosité et leurs contributions sincères à cet événement unique et mémorable, organisé dans les circonstances les plus difficiles. »

Deutsche Grammophon a lancé et soutenu de nouvelles initiatives en ligne pour fournir une plate-forme solide pour la musique classique, notamment la série Moment Musical produite par des professionnels, mettant en vedette des artistes au légendaire Meistersaal de Berlin et Hope @ Home, des récitals quotidiens du salon du violoniste Daniel Hope, tous deux présentés en collaboration. avec Arte Concert.

Restez chez vous et regardez le livestream de la Journée mondiale du piano de Deutsche Grammophon disponible sur YouTube et Facebook jusqu’au 31 mars au soir.