Le luxe d’écouter Diplo en direct

Thomas Wesley Pentz prend plus de temps que vous ne le pensez à vos oreilles. Son incursion dans le courant dominant a commencé aux côtés MIENNE, produisant sa première mixtape et deux LPs. Depuis que “Avions en papier “ monopole les listes et stations de radio en 2004, Diplo n’a pas publié ce niveau d’exposition pour sa musique.

Diplo se rendra pour la troisième fois EDC Mexico, ayant touché avant avec Jack Ü et Major lazer, mais cette occasion est spéciale, car votre set personnel promet d’être un voyage à travers son catalogue et une sélection exceptionnelle de titres qui nous laisseront en redemander.

Comme nous le voyons, le travail de Wentz en tant que producteur, artiste et entrepreneur est unique, ce qui se reflétera dans un ensemble personnel qui résonnera à la fin du mois à l’Hermanos Rodríguez Racetrack, car il a une histoire derrière la musique qu’il a générée. .

La production d’artistes comme Britney Spears, Justin Bieber, Beyoncé et Madonna Il l’a occupé et, comme si cela ne suffisait pas, il a son propre label appelé Mad Decent, où il travaille aux côtés Dillon Francis, Baauer et DJ Snake. Nous ne pouvons pas penser à la façon dont vous exécuterez votre programme quotidien.

C’est l’esprit derrière un dessin animé inspiré de la Jamaïque, qui a acquis une renommée mondiale avec le nom Major lazer, près de Feu de Walshy et Jillionaire, ainsi qu’un univers de collaborateurs.

“Lean On”, “Watch Out For This” et “Que Calor” sont un signe du succès mondial du Major Lazer et de la fréquence avec laquelle Diplo lance des bombes encore et encore pour continuer à danser. Attention à la vidéo NSFW:

Sans repos apparent, il a décidé de rejoindre l’un de ses meilleurs amis, Skrillex, pour lancer un projet sous le nom de Jack Ü, plus destiné à la pop, avec une production impeccable, et oui, il s’est aussi glissé dans tous les médias disponibles. Tu te souviens quand Bieber sonnait comme ça?

Certaines réalisations personnelles de Wentz ont été mises en nomination pour Producteur de l’année au Grammy, ayant été l’artiste le plus joué sur SoundCloud en 2013 et lançant le festival Mad Decent au format block party.

Entouré d’amis, il a créé un projet avec une autre autorité en production, Mark Ronson, appelé Silk City, avec des éléments disco et nostalgiques qui, pour ne pas varier, sonnaient en répétition permanente avec la collaboration de Dua Lipa en 2018:

Diplo, surnom dérivé de son amour d’enfant de dinosaures Diplodocus, a également conçu le superprojet appelé LSD, ainsi que Labrinth et SIA, qui remontaient à l’an dernier et nous ont laissé un excellent EP. Pensez-vous que cela ressemble à la bande dessinée vidéo?

Pour son set en tant que Diplo sec, il a évidemment des éléments de son album solo et culte, Florida, ainsi que des clins d’œil à tout ce dans quoi il a été impliqué, avec un impressionnant catalogue de genres couverts: Moombathon, disco, hip-hop et pop, ne sont que quelques-unes des constantes de ce DJ.

En tant que visionnaire et cloué dans l’industrie de la musique, nous pouvons écouter une sélection de morceaux qui ne sont sûrement pas encore disponibles pour Shazamear, ou même des œuvres de pré-production de cet américain qui est en passe d’être une légende derrière les platines, à l’extérieur pour le voir dans un supergroupe, collectif, ou avec un ami producteur.

N’oubliez pas que Diplo apparaîtra au EDC Mexico 2020 le samedi 29 février comme l’une des têtes d’affiche, vous ne pouvez donc pas le manquer pour rien au monde.