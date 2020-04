Le Lytham Festival est-il annulé? Les festivaliers de plus en plus inquiets – HITC

De nombreux organisateurs d’événements ont déjà publié des déclarations, mais le Lytham Festival est-il annulé?

Été? Compagnon annulé.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a dit au public britannique de respecter les directives du gouvernement, ne quittant la maison pour des travaux essentiels que si cela ne pouvait pas être fait à la maison et en achetant des produits essentiels aussi rarement que possible. Concernant l’exercice, il est conseillé de sortir une seule fois par jour si nécessaire, seul ou avec des membres de votre foyer.

Nous faisons tous notre part pour réduire la pression sur les services de santé et empêcher la propagation du COVID-19, et dans ces circonstances, de nombreux organisateurs des événements à venir doivent à contrecœur annuler leurs plans.

Glastonbury, Download, Isle of Wight, Parklife et All Points East ont déjà annoncé qu’ils n’iraient pas de l’avant cette année, abordant la question des remboursements rapidement tandis que les festivaliers expriment leur déception, mais aussi leur compréhension et leur sympathie.

Cependant, il convient de noter que tous les festivals n’ont pas fait l’annonce redoutée.

Le Lytham Festival est-il annulé?

Non, le Lytham Festival est surveillé mais n’a pas été annulé. L’événement devrait toujours se dérouler à la date précédemment confirmée du mercredi 1er juillet 2020.

La dernière mise à jour publiée sur Twitter date du lundi 16 mars, mais elle n’était pas liée à COVID-19. Le tweet était en promotion des afterparties officielles qui devaient avoir lieu [see below tweet].

Bien sûr, étant donné qu’il n’y a eu aucune déclaration ou mise à jour des organisateurs, les billets sont toujours en vente.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Têtes d’affiche du Lytham Festival 2020

L’événement de cette année apporte de sérieux talents aux rives de l’estuaire du Ribble dans le Lancashire. Découvrez la gamme de têtes d’affiche passionnantes:

Mercredi: Westlife

Jeudi: Lewis Capaldi

Vendredi: Patrouille des neiges

Samedi: Lionel Richie

Dimanche: Little Mix

Malgré l’enthousiasme pour la programmation, un certain nombre de festivaliers pleins d’espoir ont exprimé leur scepticisme…

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les festivaliers de Lytham affluent sur Twitter

Malgré les plans pour aller de l’avant, un certain nombre de ceux qui envisagent d’y assister ont exprimé leurs préoccupations sur Twitter.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, une star est née dans la nouvelle comédie Netflix.