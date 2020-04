Le Lytham Festival est-il annulé? Une mise à jour confirme les soupçons – HITC

De nombreux organisateurs d’événements ont déjà publié des déclarations, mais le Lytham Festival est-il annulé?

Été? Compagnon annulé.

Dans une récente déclaration, Boris Johnson a dit au public britannique de respecter les directives du gouvernement, ne quittant la maison pour des travaux essentiels que si cela ne pouvait pas être fait à la maison et en achetant des produits essentiels aussi rarement que possible. Concernant l’exercice, il est conseillé de sortir une seule fois par jour si nécessaire, seul ou avec des membres de votre foyer.

Nous faisons tous notre part pour réduire la pression sur les services de santé et empêcher la propagation du COVID-19, et dans ces circonstances, de nombreux organisateurs des événements à venir doivent à contrecœur annuler leurs plans.

Glastonbury, Download, Isle of Wight, Parklife et All Points East ont déjà annoncé qu’ils n’iraient pas de l’avant cette année, abordant la question des remboursements rapidement tandis que les festivaliers expriment leur déception, mais aussi leur compréhension et leur sympathie.

Et le Lytham Festival?

Le Lytham Festival est-il annulé?

Oui, le Lytham Festival est annulé et ne se déroulera pas à la date précédemment confirmée du mercredi 1er juillet 2020.

Dans un communiqué, les organisateurs ont adressé la parole: «C’est avec le cœur lourd que nous annonçons, en raison de la situation actuelle au Royaume-Uni, que le Lytham Festival 2020 n’aura pas lieu cette année. Nous ne voulions pas franchir cette étape mais c’est inévitable. La santé et la sécurité de nos fans, artistes, personnel et communauté seront toujours notre priorité absolue. »

«Au cours des 10 dernières années, nous avons tout combattu, des mini-ouragans aux conditions météorologiques de type typhon, mais toujours avec bonne humeur, sourire aux lèvres et grande camaraderie, ensemble. Cette fois-ci, nous ne pouvons rien faire de plus. Nous sommes vraiment fiers d’avoir créé ce merveilleux festival, si personnel pour nous deux, dans notre ville natale. “

Heureusement, ce sera de retour l’année prochaine: “C’est avec cette merveilleuse camaraderie et bonne volonté que nous serons de retour avec Lytham Festival du 30 juin au 4 juillet 2021. Si vous avez des idées ou des suggestions, nous voulons avoir de vos nouvelles!”

Pour plus d’informations, assurez-vous de lire la déclaration complète ici.

Qui étaient les têtes d’affiche du Lytham Festival 2020?

L’événement de cette année aurait apporté de sérieux talents sur les rives de l’estuaire de Ribble dans le Lancashire:

Mercredi: Westlife

Jeudi: Lewis Capaldi

Vendredi: Patrouille des neiges

Samedi: Lionel Richie

Dimanche: Little Mix

C’est une triste nouvelle, mais nous sommes sûrs que l’année prochaine sera excellente.

Dans d’autres nouvelles, Hideout 2020 est annulé.