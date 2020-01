Le maire de Manchester condamne les paroles d’Eminem à propos du bombardement du concert d’Ariana Grande

Sur «Unaccommodating», le deuxième morceau de son nouvel album Music to Be Murdered By, Eminem fait allusion à l’attentat à la bombe de Manchester Arena qui a tué 22 personnes lors d’un concert d’Ariana Grande en 2017. Il rap, «J’envisage de crier ‘bombes away’ sur le jeu / Comme si j’étais en dehors d’un concert d’Ariana Grande en attente. “

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a condamné les paroles dans une déclaration à la BBC. «C’est inutilement blessant et profondément irrespectueux envers les familles et toutes les personnes concernées», a déclaré le maire Bunham.

Pitchfork a contacté les représentants d’Andy Burnham. Un représentant d’Eminem n’était pas disponible pour commenter.

Eminem a précédemment fait référence à l’attentat à la bombe de Manchester dans son style libre «Kick Off» 2018. Il a rappé à propos d’un “kamikaze qui voit / Ariana Grande chanter sa dernière chanson de la soirée / Et alors que le public du fichu concert part / Fait exploser l’appareil attaché à sa région abdominale.”

Suite à l’attaque de mai 2017, Eminem a encouragé ses fans à faire un don à la Croix-Rouge britannique pour soutenir les familles des victimes de l’attentat. Le conseil municipal de Manchester l’a remercié pour ses efforts.

